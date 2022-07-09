Июль, 09 в 19:06

Уровень инфляции в Украине следует снизить до 15%. Если этого не удастся сделать, Национальный банк, вероятно, будет вынужден снова поднять учетную ставку.

Об этом сообщил в одном из интервью экономист, советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко, отвечая на вопрос, что будет с инфляцией (ростом цен) в нашей стране.

Он напомнил, что темпы экономического роста в Украине сократились из-за развязанной РФ полномасштабной войны, разрушения агрессором украинской инфраструктуры. По словам Устенко, около 50% бизнеса в Украине “нормально не работает”.

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– Нацбанк пытается придавить инфляцию. Как они могут ее придавить? Я считаю, что они должны довести инфляцию до уровня около 15%, и это будет полной победой в этом направлении, — подчеркнул экономист.

По оценкам Устенко, сейчас нет необходимости продолжать поднимать учетную ставку НБУ, которая уже и так выросла до 25%.

– Я не уверен, что это нужно будет делать, не думаю, что это уже сейчас поможет. Сейчас лучше попытаться быть в этом режиме высокой учетной ставки в 25% в течение минимум месяца-полтора, — объяснил он.

В то же время, советник президента не исключает, что если инфляцию не удастся снизить, то учетная ставка все же вырастет, однако не так кардинально, как раньше.

– Если инфляцию не обуздают до уровня 15%, тогда снова переходить к соответствующим мерам и снова увеличивать ставку, но уже не так драматично. С 25% ее можно будет поднять до 30%, — отметил Устенко.

Как известно, учетная ставка является одним из ключевых инструментов НБУ, с помощью которого он устанавливает для банков и других игроков финансового рынка ориентир стоимости денежных средств. От размера учетной ставки, например, зависит стоимость кредитов и депозитов украинцев.

Следует отметить, что в июне потребительская инфляция в Украине ускорилась до 20,1% по сравнению с 18,0% в мае. Цены растут из-за высокой стоимости энергоносителей в мире и внутренних факторов, связанных с войной: нарушения производственных и логистических путей; разрушения инфраструктуры; ограниченности возможностей импорта; оккупации территорий Украины.