Липень, 09 в 19:06

Рівень інфляції в Україні потрібно знизити до 15%. Якщо цього не вдасться зробити, Національний банк, ймовірно, буде змушений знову підняти облікову ставку.

Про це поінформував в одному з інтерв’ю економіст, радник президента України з економічних питань Олег Устенко, відповідаючи на запитання, що буде з інфляцією (зростанням цін) у нашій країні.

Він нагадав, що темпи економічного зростання в Україні скоротилися через розв’язану РФ повномасштабну війну, руйнування агресором української інфраструктури. За словами Устенка, майже 50% бізнесу в Україні “нормально не працює”.

Зараз дивляться

– Нацбанк намагається придавити інфляцію. Наскільки вони можуть її придавити? Я вважаю, що вони мають довести інфляцію до рівня біля 15%, і це тоді буде повною перемогою в цьому напрямку, – наголосив економіст.

За оцінками Устенка, зараз немає необхідності й далі піднімати облікову ставку НБУ, яка вже й так зросла до 25%.

– Я не впевнений, що це треба буде робити, не думаю, що це вже зараз допоможе. Зараз краще спробувати бути в цьому режимі високої облікової ставки в 25% протягом щонайменше місяця-півтора, – пояснив він.

Водночас радник президента не виключає, що якщо інфляцію не вдасться знизити, то облікова ставка все ж зросте, проте не так кардинально, як раніше.

– Якщо інфляція не приборкується до рівня 15%, тоді знову переходити до відповідних заходів і знову збільшувати ставку, але вже не так драматично. З 25% її можна буде підняти до 30%, – зазначив Устенко.

Як відомо, облікова ставка є одним із ключових інструментів НБУ, за допомогою якого він встановлює для банків та інших гравців фінансового ринку орієнтир вартості грошових коштів. Від розміру облікової ставки, наприклад, залежить вартість кредитів та депозитів українців.

Варто зазначити, що в червні споживча інфляція в Україні пришвидшилася до 20,1% порівняно з 18,0% у травні. Ціни зростають через високу вартість енергоносіїв у світі та внутрішні чинники, пов’язані з війною: порушення виробничих та логістичних шляхів; руйнування інфраструктури; обмеженість можливостей імпорту; окупацію територій України.