Июль, 18 в 22:26

Председатель правления НАК Нафтогаз Юрий Витренко заявил, что Украина нуждается в $8 млрд на закупку дополнительных объемов газа для постоянного прохождения отопительного сезона.

Он уточнил, что к началу отопительного сезона в украинские газохранилища необходимо закачать 15 млрд кубометров газа.

– Правительство решило “подстраховаться” и иметь больше газа в запасе на зиму и дополнительно закачать 4 млрд кубометров. Это будет стоить около 8 млрд долларов, – рассказал Витренко.

Председатель отметил, что компания совместно с правительством работает над тем, чтобы убедить международных кредиторов предоставить Украине соответствующие ссуды на закупку дополнительных объемов газа.

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По его словам, международные партнеры понимают ситуацию с ценообразованием на газ в Украине.

Согласно финансовым итогам 2021 года, которые были подтверждены международными аудиторами, Нафтогаз Украины является прибыльной компанией, соответственно – платежеспособной.

Однако эта компания обратилась с просьбой к международным кредиторам отложить срок выплат по еврооблигациям.

– Вопрос только в том, согласятся ли наши кредиторы помочь населению именно таким образом, – сказал он.

Юрий Витренко утверждает, что после принятия законопроекта о финансировании газового рынка Нафтогаз сможет получить субсидии от государства и осуществить выплаты по еврооблигациям позже.

Он добавил, что после войны Украина сможет перейти в систему рыночного ценообразования на газ.

– Те потребители, которые не смогут оплачивать рыночную цену, будут получать субсидии, – заявил Витренко.

Также председатель правления НАК Нафтогаз предложил включить финансирование импорта газа в Украину в программу ленд-лиза.

– Правительство США положительно отреагировало на соответствующее предложение. Но четкого ответа мы не получили, – сообщил он.

Премьер-министр Денис Шмыгаль ранее заявлял, что Кабмин готовится к разным сценариям прохождения отопительного сезона.

Он отметил, что подготовка включает в себя четыре основных аспекта: достаточные объемы запасов газа и угля, готовность энергогенерирующих предприятий и инфраструктуры, а также подготовку к экстренным ситуациям.

Кроме того он сообщал, что Украина продолжает планово закачивать в ПХГ газ для прохождения отопительного сезона.

Речь идет о газе собственной добычи и импорте из стран ЕС.

Шмыгаль оценил, что для успешного прохождения зимы Украине необходимо 19 млрд кубометров газ: население потребляет 7,7 млрд кубометров, а предприятия теплокоммунэнерго – еще 5,7 млрд кубометров.

Фото: Нафтогаз