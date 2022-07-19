Опалювальний сезон: Вітренко розповів, скільки грошей необхідно Україні для закупівлі газу

Липень, 18 в 22:26

Голова правління НАК Нафтогаз Юрій Вітренко заявив, що Україна потребує $8 млрд на закупівлю додаткових обсягів газу для постійного проходження опалювального сезону.

Він уточнив, що до початку опалювального сезону до українських газосховищ необхідно закачати 15 млрд кубометрів газу.

– Уряд вирішив “підстрахуватися” і мати більше газу в запасі на зиму та додатково закачати 4 млрд кубометрів. Це коштуватиме близько 8 млрд доларів, – розповів Вітренко.

Голова зазначив, що компанія спільно з урядом працює над тим, щоб переконати міжнародних кредиторів надати Україні відповідні позички на закупівлю додаткових обсягів газу.

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За його словами, міжнародні партнери розуміють ситуацію із ціноутворенням на газ в Україні.

Згідно з фінансовими підсумками 2021 року, підтвердженими міжнародними аудиторами, Нафтогаз України є прибутковою компанією, відповідно – платоспроможною.

Однак ця компанія звернулася з проханням до міжнародних кредиторів відкласти термін виплат за єврооблігаціями.

– Питання лише у тому, чи погодяться наші кредитори допомогти населенню саме таким чином, – сказав він.

Юрій Вітренко стверджує, що після ухвалення законопроекту про фінансування газового ринку Нафтогаз зможе отримати субсидії від держави та здійснити виплати з єврооблігацій пізніше.

Він додав, що після війни Україна зможе перейти до системи ринкового ціноутворення на газ.

– Ті споживачі, які не зможуть сплачувати за ринкову ціну, отримуватимуть субсидії, – заявив Вітренко.

Також голова правління НАК “Нафтогаз” запропонував включити фінансування імпорту газу в Україну до програми ленд-лізу.

– Уряд США позитивно відреагував на відповідну пропозицію. Але чіткої відповіді ми не отримали, – сказав він.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль раніше заявляв, що Кабмін готується до різних сценаріїв проходження опалювального сезону.

Він зазначив, що підготовка включає чотири основні аспекти: достатні обсяги запасів газу та вугілля, готовність енергогенеруючих підприємств та інфраструктури, а також підготовку до екстрених ситуацій.

Крім того, він повідомляв, що Україна продовжує планово закачувати в ПСГ газ для проходження опалювального сезону.

Йдеться про газ власного видобутку та імпорт із країн ЄС.

Шмигаль оцінив, що для успішного проходження зими Україні необхідно 19 млрд. кубометрів газу: населення споживає 7,7 млрд кубометрів, а підприємства теплокомуненерго – ще 5,7 млрд кубометрів.

Фото: Нафтогаз