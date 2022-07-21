36,56 грн/$: вперше з початку війни НБУ підвищив курс долара до гривні

Липень, 21 в 10:38

Національний банк України 21 липня, вперше за майже п’ять місяців повномасштабної війни, скоригував офіційний курс долара до гривні, збільшивши його на 25% – до 36,5686 грн. З 24 лютого він був зафіксований на рівні 29,25 грн/$.

Регулятор пояснив це тим, що під час війни змінилися фундаментальні характеристики економіки України, а долар США зміцнився щодо інших валют.

– Такий крок дасть змогу збільшити конкурентоспроможність українських виробників, зблизити курсові умови для різних груп бізнесу та населення та підтримати стійкість економіки в умовах війни, – кажуть у НБУ.

Офіційний курс гривні до долара й надалі буде фіксованим.

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– За умов високої невизначеності, зумовленої війною, фіксований офіційний курс до долара США є основним якорем стабілізації очікувань та ключовим засобом виконання пріоритетних цілей НБУ. Вони полягають у забезпеченні цінової та фінансової стабільності, що є важливою передумовою відновлення економіки, – додали в пресслужбі.

За оцінками НБУ, корекція офіційного курсу гривні матиме лише обмежений вплив на прискорення темпів зростання цін, зумовлене в останні місяці насамперед наслідками війни для пропозиції товарів і послуг та вартості логістики, а також динамікою цін на світових товарних ринках.