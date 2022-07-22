Підвищення курсу долара на 25% не означає рівнозначного зростання цін – НБУ

Липень, 22 в 15:04

Напередодні офійний курс долара до гривні підвищено на 25% і зафіксовано на новому рівні – 36,57 грн/$, що не означає рівнозначного зростання цін, запевняють у Нацбанку України і прогнозують вплив на річну інфляцію в межах 2-3%.

У НБУ також пояснили, чому не слід очікувати значного зростання цін.

– По-перше, в основі цьогорічного зростання споживчих цін насамперед лежить не курсовий фактор, а інші причини. Це високі світові ціни, рекордна інфляція в світі та наслідки війни. Серед них: порушення ланцюгів постачання, менша пропозиція окремих товарів, більші виробничі витрати бізнесу, фізичне руйнування виробничих потужностей та інфраструктури й тимчасова окупація окремих територій нашої країни, – наголошують в Нацбанку.

Друга причина – курс на рівні 29,25 грн/$ вже втратив роль якоря в економіці, а це означає, що в ціну імпортованих товарів ще до його зміни вже закладався вищий курс.

Зараз дивляться

– По-третє, в умовах низького споживчого попиту через спричинене війною падіння доходів населення імпортери та торговці лише частково можуть перенести на ціни зростання собівартості імпортованих товарів. Натомість вони будуть змушені коригувати свою власну маржу, – йдеться в заяві регулятора.

Окрім того, у споживчій інфляції вага товарів, що переважно імпортуються, становить близько третини.

– Навіть для цих товарів, як уже було зазначено вище, ціноутворення не повністю обумовлюється обмінним курсом. Водночас ціноутворення товарів і послуг вітчизняного виробництва значно менше залежить від курсового чинника, – наголошують в НБУ і запевняють, що надалі зможуть утримувати контроль над динамікою цін.

Серед переваг нового фіксованого курсу долара називають також те, що українські виробники та експортери матимуть конкурентніші умови на ринку в умовах воєнного часу.