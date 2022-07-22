Евро стремительно “взлетел” почти на 7,5 грн: курс валют в Украине на 22 июля
После того, как Нацбанк Украины накануне поднял и зафиксировал на новом уровне курс американского доллара по отношению к гривне, стоимость европейской валюты 22 июля также стремительно выросла – на 7,46 грн.
На сегодняшний день курс евро составляет 37,26 грн, доллар теперь стоит 36,56 грн.
Курс валют у Приватбанке:
|Валюта
|купля
|продажа
|Евро
|37,9
|39
|Доллар
|37,8
|38,8
Курс валют в Ощадбанке:
|Валюта
|купля
|продажа
|Евро
|37,3
|39
|Доллар
|37
|38,8
Курс валют в Монобанке:
|Валюта
|купля
|продажа
|Евро
|36,57
|36,82
|Доллар
|37,25
|37,49
Курс валют в Райффайзен банке:
|Валюта
|купля
|продажа
|Евро
|38,3
|39,5
|Доллар
|37,7
|38,8
Курс валют в Укрсиббанке:
|Валюта
|купля
|продажа
|Евро
|37,27
|38,3
|Доллар
|36,57
|37,57
В обменниках сегодня за доллар предлагают в среднем 38 грн, а продают – по 38,9 грн, евро покупают по 38,25 грн и продают по 39,3 грн.
На черном рынке курс доллара варьируется в диапазоне 38,5-40 грн за доллар, евро продают по 39,5 грн.
Национальный банк Украины 21 июля, впервые за почти пять месяцев полномасштабной войны, скорректировал официальный курс доллара по отношению к гривне, увеличив его на 25% – до 36,5686 грн. С 24 февраля он был зафиксирован на уровне 29,25 грн/$.
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк