Июль, 22 в 10:01

После того, как Нацбанк Украины накануне поднял и зафиксировал на новом уровне курс американского доллара по отношению к гривне, стоимость европейской валюты 22 июля также стремительно выросла – на 7,46 грн.

На сегодняшний день курс евро составляет 37,26 грн, доллар теперь стоит 36,56 грн.

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Курс валют у Приватбанке:

Валюта купля продажа Евро 37,9 39 Доллар 37,8 38,8

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта купля продажа Евро 37,3 39 Доллар 37 38,8

Курс валют в Монобанке:

Валюта купля продажа Евро 36,57 36,82 Доллар 37,25 37,49

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта купля продажа Евро 38,3 39,5 Доллар 37,7 38,8

Курс валют в Укрсиббанке:

Валюта купля продажа Евро 37,27 38,3 Доллар 36,57 37,57

В обменниках сегодня за доллар предлагают в среднем 38 грн, а продают – по 38,9 грн, евро покупают по 38,25 грн и продают по 39,3 грн.

На черном рынке курс доллара варьируется в диапазоне 38,5-40 грн за доллар, евро продают по 39,5 грн.

Национальный банк Украины 21 июля, впервые за почти пять месяцев полномасштабной войны, скорректировал официальный курс доллара по отношению к гривне, увеличив его на 25% – до 36,5686 грн. С 24 февраля он был зафиксирован на уровне 29,25 грн/$.

Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк