Липень, 22 в 10:01

Після того, як Нацбанк України напередодні підняв і зафіксував на новому рівні курс американського долара до гривні, вартість європейської валюти 22 липня також стрімко зросла – на 7,46 грн.

На сьогодні курс євро встановлено на рівні 37,26 грн, долар тепер коштує 36,56 грн.

Зараз дивляться

Курс валют у Приватбанку:

Валюта купівля продаж Євро 37,9 39 Долар 37,8 38,8

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта купівля продаж Євро 37,3 39 Долар 37 38,8

Курс валют в Монобанку:

Валюта купівля продаж Євро 36,57 36,82 Долар 37,25 37,49

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта купівля продаж Євро 38,3 39,5 Долар 37,7 38,8

Курс валют в Укрсиббанку:

Валюта купівля продаж Євро 37,27 38,3 Долар 36,57 37,57

В обмінниках сьогодні за долар пропонують в середньому 38 грн, а продають – по 38,9 грн, євро купують по 38,25 грн і продають по 39,3 грн.

Національний банк України 21 липня, вперше за майже п’ять місяців повномасштабної війни, скоригував офіційний курс долара до гривні, збільшивши його на 25% – до 36,5686 грн. З 24 лютого він був зафіксований на рівні 29,25 грн/$.

Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк