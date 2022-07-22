Євро стрімко “злетіло” майже на 7,5 грн: курс валют в Украні на 22 липня
Після того, як Нацбанк України напередодні підняв і зафіксував на новому рівні курс американського долара до гривні, вартість європейської валюти 22 липня також стрімко зросла – на 7,46 грн.
На сьогодні курс євро встановлено на рівні 37,26 грн, долар тепер коштує 36,56 грн.
Курс валют у Приватбанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|37,9
|39
|Долар
|37,8
|38,8
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|37,3
|39
|Долар
|37
|38,8
Курс валют в Монобанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|36,57
|36,82
|Долар
|37,25
|37,49
Курс валют у Райффайзен банку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|38,3
|39,5
|Долар
|37,7
|38,8
Курс валют в Укрсиббанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|37,27
|38,3
|Долар
|36,57
|37,57
В обмінниках сьогодні за долар пропонують в середньому 38 грн, а продають – по 38,9 грн, євро купують по 38,25 грн і продають по 39,3 грн.
Національний банк України 21 липня, вперше за майже п’ять місяців повномасштабної війни, скоригував офіційний курс долара до гривні, збільшивши його на 25% – до 36,5686 грн. З 24 лютого він був зафіксований на рівні 29,25 грн/$.
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк