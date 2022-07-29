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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Размер реальных зарплат украинцев в 2022 году уменьшится на 27% — прогноз НБУ

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
Гроші
Фото: Depositphotos

Номинальные зарплаты в Украине в 2022 году сократятся на 12%, а в реальном измерении – на 27%. Об этом свидетельствует прогноз Нацбанка.

В НБУ отметили, что доходы населения резко снизились. Так, согласно оперативным опросам, украинские предприятия пытались выплачивать зарплату, а некоторые из них делали дополнительные выплаты или предоставляли материальную помощь, даже если их деятельность была остановлена.

Но с продолжением боевых действий предприятия чаще увольняют персонал и преимущественно не в состоянии платить довоенную зарплату.

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По разным опросам, падение зарплат в частном секторе в мае составило от 25% до 50% по сравнению с довоенным временем. Немного лучше ситуация в бюджетном секторе.

В НБУ прогнозируют, что в дальнейшем с восстановлением экономики, оживлением спроса на рабочую силу номинальные зарплаты будут быстро расти и превысят довоенный уровень уже в 2023 году.

Однако, с учетом инфляционных процессов, реальные зарплаты в конце 2024 года будут все еще ниже довоенного уровня.

Источник: НБУ
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