Июль, 29 в 11:41

Номинальные зарплаты в Украине в 2022 году сократятся на 12%, а в реальном измерении – на 27%. Об этом свидетельствует прогноз Нацбанка.

В НБУ отметили, что доходы населения резко снизились. Так, согласно оперативным опросам, украинские предприятия пытались выплачивать зарплату, а некоторые из них делали дополнительные выплаты или предоставляли материальную помощь, даже если их деятельность была остановлена.

Но с продолжением боевых действий предприятия чаще увольняют персонал и преимущественно не в состоянии платить довоенную зарплату.

Сейчас смотрят

Читайте В Украине могут отказаться от повышения минимальной зарплаты в 2023 году

По разным опросам, падение зарплат в частном секторе в мае составило от 25% до 50% по сравнению с довоенным временем. Немного лучше ситуация в бюджетном секторе.

В НБУ прогнозируют, что в дальнейшем с восстановлением экономики, оживлением спроса на рабочую силу номинальные зарплаты будут быстро расти и превысят довоенный уровень уже в 2023 году.

Однако, с учетом инфляционных процессов, реальные зарплаты в конце 2024 года будут все еще ниже довоенного уровня.