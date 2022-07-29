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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Розмір реальних зарплат українців у 2022 році зменшиться на 27% – прогноз НБУ

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
Гроші
Фото: Depositphotos

Номінальні зарплати в Україні у 2022 році скоротяться на 12%, а в реальному вимірі – на 27%. Про це свідчить прогноз Нацбанку.

В НБУ зазначили, що доходи населення різко знизилися. Так, згідно з оперативними опитуваннями, українські підприємства намагалися виплачувати зарплату, а окремі з них робили додаткові виплати або надавали матеріальну допомогу, навіть якщо їхня діяльність була зупинена.

Але із продовженням бойових дій підприємства частіше звільняють персонал та переважно не в змозі сплачувати довоєнну зарплату.

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За різними опитуваннями, падіння зарплат у приватному секторі в травні становило від 25% до 50% порівняно з довоєнним часом. Дещо краща ситуація у бюджетному секторі.

В НБУ прогнозують, що надалі з відновленням економіки, пожвавленням попиту на робочу силу номінальні зарплати швидко зростатимуть і перевищать довоєнний рівень вже у 2023 році.

Однак, з урахуванням інфляційних процесів, реальні зарплати наприкінці 2024 року будуть усе ще нижчими за довоєнний рівень.

Джерело: НБУ
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