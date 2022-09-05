Сентябрь, 05 в 11:55

5 сентября Нацбанк не изменил официальный курс доллара, он остался на уровне 36,56 грн, однако несколько снизил стоимость евро до 36,53 грн.

Банки Украины, среди которых Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, несколько снизили стоимость евро по сравнению с показателями, которые наблюдались в пятницу.

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Курс валют в Приватбанке 5 сентября:

В отделениях покупка продажа Евро/грн 39,4 40,4 Доллар/грн 39,5 39,9

Курс валют в Ощадбанке:

В отделениях покупка продажа Евро/грн 39,9 40,75 Доллар/грн 39,8 39,99

Курс валют в Монобанке:

В отделениях покупка продажа Евро/грн 36,35 37,24 Доллар/грн 36,65 37,49

Курс валют в Райффайзен Банке:

В отделениях покупка продажа Евро/грн 40,0 40,7 Доллар/грн 40,5 40,9

Курс валют в УкрСиббанке:

В отделениях покупка продажа Евро/грн 36,45 37,45 Доллар/грн 36,57 37,57

Купить доллар на черном рынке можно по 40,75 грн, продать – за 40,98 грн. Евро в обменниках стоит 40,10 грн, продать его можно за 40,60 грн.

Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк