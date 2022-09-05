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Факты / Украина / Бизнес и финансы

НБУ и банки снизили стоимость евро: курс валют в Украине

Малиновская Ангелина, редактор ленты
НБУ и банки снизили стоимость евро: курс валют в Украине
Фото: Depositphotos

5 сентября Нацбанк не изменил официальный курс доллара, он остался на уровне 36,56 грн, однако несколько снизил стоимость евро до 36,53 грн.

Банки Украины, среди которых Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, несколько снизили стоимость евро по сравнению с показателями, которые наблюдались в пятницу.

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Курс валют в Приватбанке 5 сентября:

В отделениях покупка продажа
Евро/грн 39,4 40,4
Доллар/грн 39,5 39,9

Курс валют в Ощадбанке:

В отделениях покупка продажа
Евро/грн 39,9 40,75
Доллар/грн 39,8 39,99

Курс валют в Монобанке:

В отделениях покупка продажа
Евро/грн 36,35 37,24
Доллар/грн 36,65 37,49

Курс валют в Райффайзен Банке:

В отделениях покупка продажа
Евро/грн 40,0 40,7
Доллар/грн 40,5 40,9

Курс валют в УкрСиббанке:

В отделениях покупка продажа
Евро/грн 36,45 37,45
Доллар/грн 36,57 37,57

Купить доллар на черном рынке можно по 40,75 грн, продать – за 40,98 грн. Евро в обменниках стоит 40,10 грн, продать его можно за 40,60 грн.

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Источник: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

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