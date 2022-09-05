Вересень, 05 в 11:55

5 вересня Нацбанк не змінив офіційний курс долара, він залишився на рівні 36,56 грн, проте трохи знизив вартість євро до 36,53 грн.

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Банки України, серед яких Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, трохи знизили вартість євро у порівнянні з показниками перед вихідними.

Курс валют у Приватбанку 5 вересня:

У відділеннях купівля продаж Євро/грн 39,4 40,4 Долар/грн 39,5 39,9

Курс валют в Ощадбанку:

У відділеннях купівля продаж Євро/грн 39,9 40,75 Долар/грн 39,8 39,99

Курс валют у Монобанку:

У відділеннях купівля продаж Євро/грн 36,35 37,24 Долар/грн 36,65 37,49

Курс валют у Райффайзен Банку:

У відділеннях купівля продаж Євро/грн 40,0 40,7 Долар/грн 40,5 40,9

Курс валют в УкрСиббанку:

У відділеннях купівля продаж Євро/грн 36,45 37,45 Долар/грн 36,57 37,57

Купити долар на чорному ринку можна по 40,75 грн, продати – за 40,98 грн. Євро в обмінниках коштує 40,10 грн, продати його можна за 40,60 грн.

Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк