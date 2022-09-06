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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Євро здешевшав, а долар без змін: курс валют в Україні

Ольга Тетеріна, редакторка стрічки
Гроші
Фото: Depositphotos

Станом на 6 вересня Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара на рівні 36.57 грн.

Курс євро встановлено на рівні 36,26 грн. Він знизився на 27 копійок.

Зараз дивляться

Курс валют у Приватбанку 6 вересня:

У відділеннях купівля продаж
Євро/грн 39,15 40,15
Долар/грн 39,5 39,9

Курс валют в Ощадбанку:

У відділеннях купівля продаж
Євро/грн 40,0 40,75
Долар/грн 39,80 39,99

Курс валют у Монобанку:

У відділеннях купівля продаж
Євро/грн 36,50 37,40
Долар/грн 36,65 37,49

Курс валют у Райффайзен Банку:

У відділеннях купівля продаж
Євро/грн 40,0 40,50
Долар/грн 40,60 41,00

Курс валют в УкрСиббанку:

У відділеннях купівля продаж
Євро/грн 36,35 37,35
Долар/грн 36,57 37,57

Купити долар на чорному ринку можна по 40,75 грн, продати – за 40,88 грн. Євро в обмінниках коштує 40,10 грн, продати його можна за 40,30 грн.

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Джерело: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

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