Сентябрь, 14 в 16:41

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что на финансирование программы єРобота в 2023 году необходимо выделить не менее 30 млрд грн. Часть из этой суммы, по его словам, планируют выделить из государственного бюджета.

Об этом премьер сообщил на пресс-конференции в среду, 14 сентября.

– Мы будем ее продолжать, будем ее наполнять. Эта программа, по нашим подсчетам, потребует в ближайший год финансирования в размере не менее 30 млрд грн. Конечно, мы предполагаем заложить часть софинансирования из бюджета и будем говорить с нашими партнерами о софинансировании этой важной программы, – рассказал он.