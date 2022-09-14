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Факты / Україна / Бизнес и финансы

Премьер назвал сумму финансирования программы єРобота в 2023

Анастасия Гевко, редактор ленты
Премьер назвал сумму финансирования программы єРобота в 2023
Фото: Правительственный портал

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что на финансирование программы єРобота в 2023 году необходимо выделить не менее 30 млрд грн. Часть из этой суммы, по его словам, планируют выделить из государственного бюджета.

Об этом премьер сообщил на пресс-конференции в среду, 14 сентября.

– Мы будем ее продолжать, будем ее наполнять. Эта программа, по нашим подсчетам, потребует в ближайший год финансирования в размере не менее 30 млрд грн. Конечно, мы предполагаем заложить часть софинансирования из бюджета и будем говорить с нашими партнерами о софинансировании этой важной программы, – рассказал он.

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