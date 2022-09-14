Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Прем’єр назвав суму фінансування програми єРобота в 2023

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Прем’єр назвав суму фінансування програми єРобота в 2023
Фото: Урядовий портал

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що на фінансування програми єРобота у 2023 році необхідно виділити не менше 30 млрд грн. Частину цієї суми, за його словами, планують виділити з державного бюджету.

Про це прем’єр повідомив на пресконференції у середу, 14 вересня.

– Ми її продовжуватимемо, наповнюватимемо. Ця програма, за нашими підрахунками, вимагатиме найближчого року фінансування у розмірі не менше 30 млрд грн. Звичайно, ми маємо намір закласти частину співфінансування з бюджету і говоритимемо з нашими партнерами про співфінансування цієї важливої програми, – розповів Денис Шмигаль.

Читайте
На Україну чекає дефіцит держбюджету в $38 млрд у 2023 – Шмигаль

Зараз дивляться

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка