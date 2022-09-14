Вересень, 14 в 16:41

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що на фінансування програми єРобота у 2023 році необхідно виділити не менше 30 млрд грн. Частину цієї суми, за його словами, планують виділити з державного бюджету.

Про це прем’єр повідомив на пресконференції у середу, 14 вересня.

– Ми її продовжуватимемо, наповнюватимемо. Ця програма, за нашими підрахунками, вимагатиме найближчого року фінансування у розмірі не менше 30 млрд грн. Звичайно, ми маємо намір закласти частину співфінансування з бюджету і говоритимемо з нашими партнерами про співфінансування цієї важливої програми, – розповів Денис Шмигаль.