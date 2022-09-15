Евро упал в цене на 67 копеек: курс валют в Украине
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Нацбанк установил официальный курс доллара 15 сентября на уровне 36,56 грн. Евро же упал в цене и сейчас стоит 36,54 грн, что на 67 копеек меньше вчерашних показателей.
Курс валют в отделениях Приватбанка:
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|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|39
|39,95
|Доллар
|39,5
|39,9
Курс валют в отделениях Ощадбанка:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,30
|41,30
|Доллар
|39,8
|39,99
Курс валют в Монобанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|36,7
|37,7
|Доллар
|36,65
|37,49
В обменниках доллар в среднем покупают по 41,80 грн, а продают по 41,97 грн. Евро на черном рынке стоит в среднем 40,90–41,17 грн.
К слову, с 1 октября 2022 года минимальная зарплата вырастет на 200 грн и составит 6700 грн. Факты ICTV писали, как это повлияет на выплаты, налоги и штрафы.
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк