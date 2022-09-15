Сентябрь, 15 в 14:11

Нацбанк установил официальный курс доллара 15 сентября на уровне 36,56 грн. Евро же упал в цене и сейчас стоит 36,54 грн, что на 67 копеек меньше вчерашних показателей.

Курс валют в отделениях Приватбанка:

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Валюта Покупка Продажа Евро 39 39,95 Доллар 39,5 39,9

Курс валют в отделениях Ощадбанка:

Валюта Покупка Продажа Евро 40,30 41,30 Доллар 39,8 39,99

Курс валют в Монобанке:

Валюта Покупка Продажа Евро 36,7 37,7 Доллар 36,65 37,49

В обменниках доллар в среднем покупают по 41,80 грн, а продают по 41,97 грн. Евро на черном рынке стоит в среднем 40,90–41,17 грн.

К слову, с 1 октября 2022 года минимальная зарплата вырастет на 200 грн и составит 6700 грн. Факты ICTV писали, как это повлияет на выплаты, налоги и штрафы.

Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк