Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна / Общество

Изменения с 1 октября: на сколько вырастет минималка и как это повлияет на выплаты, налоги и штрафы

Малиновская Ангелина, редактор ленты
гроші зарплата
Фото: НБУ

С 1 октября 2022 года минимальная зарплата вырастет на 200 грн и составит 6700 грн. За час работы теперь сотрудники должны получать не менее 40,46 грн.

Что изменится

Из-за повышения минимальной зарплаты вырастет минимальный размер единого социального взноса. С 1 октября он составит 1474 грн (6700*22%), максимальный – 22110 грн (6700*15*22%).

В то же время, с 1 октября возрастут штрафы за нарушение трудового законодательства, ведь их размеры привязаны к минимальной зарплате, которая действует на момент выявления нарушения.

Сейчас смотрят

Что останется без изменений

Без изменений останется размер прожиточного минимума:

  • общий показатель (на одно лицо в расчете на месяц) – 2508 грн;
  • для детей до 6 лет – 2201 грн;
  • для детей от 6 до 18 лет — 2744 грн;
  • для трудоспособных лиц – 2600 грн;
  • для лиц, потерявших трудоспособность – 2027 грн.

Изменения не коснутся также:

  • размера налоговой социальной льготы;
  • предельного размера дохода, дающего право на получение налоговой социальной льготы;
  • предельного размера суточных;
  • необлагаемого налогом дохода в виде подарков;
  • необлагаемой налогом суммы на погребение от работодателя;
  • суммы нецелевой благотворительной помощи;
  • ставки налога на недвижимое имущество.
Читайте
В Минсоцполитики назвали реальный прожиточный минимум в Украине

Источник: Новое время
Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка