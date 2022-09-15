Изменения с 1 октября: на сколько вырастет минималка и как это повлияет на выплаты, налоги и штрафы
Фото: НБУ
С 1 октября 2022 года минимальная зарплата вырастет на 200 грн и составит 6700 грн. За час работы теперь сотрудники должны получать не менее 40,46 грн.
Что изменится
Из-за повышения минимальной зарплаты вырастет минимальный размер единого социального взноса. С 1 октября он составит 1474 грн (6700*22%), максимальный – 22110 грн (6700*15*22%).
В то же время, с 1 октября возрастут штрафы за нарушение трудового законодательства, ведь их размеры привязаны к минимальной зарплате, которая действует на момент выявления нарушения.
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Что останется без изменений
Без изменений останется размер прожиточного минимума:
- общий показатель (на одно лицо в расчете на месяц) – 2508 грн;
- для детей до 6 лет – 2201 грн;
- для детей от 6 до 18 лет — 2744 грн;
- для трудоспособных лиц – 2600 грн;
- для лиц, потерявших трудоспособность – 2027 грн.
Изменения не коснутся также:
- размера налоговой социальной льготы;
- предельного размера дохода, дающего право на получение налоговой социальной льготы;
- предельного размера суточных;
- необлагаемого налогом дохода в виде подарков;
- необлагаемой налогом суммы на погребение от работодателя;
- суммы нецелевой благотворительной помощи;
- ставки налога на недвижимое имущество.