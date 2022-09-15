Євро впав у ціні на 67 копійок: курс валют в Україні
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Нацбанк встановив офіційний курс долара 15 вересня на рівні 36,56 грн. Євро ж впало у ціні і зараз сновить 36,54 грн, що на 67 копійок менше від вчорашніх показників.
Курс валют у відділеннях Приватбанку
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|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|39
|39,95
|Долар
|39,5
|39,9
Курс валют у відділеннях Ощадбанку
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,30
|41,30
|Долар
|39,8
|39,99
Курс валют в Монобанку
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|36,7
|37,7
|Долар
|36,65
|37,49
В обмінниках долар в середньому купують по 41,80, а продають за 41,97 грн. Євро на чорному ринку коштує у середьому 40,90-41,17 грн.
До речі, з 1 жовтня 2022 року мінімальна зарплата зросте на 200 грн й становитиме 6700 грн. Факти ICTV писали, як це вплине на виплати, податки та штрафи.
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк