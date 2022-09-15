Вересень, 15 в 14:11

Нацбанк встановив офіційний курс долара 15 вересня на рівні 36,56 грн. Євро ж впало у ціні і зараз сновить 36,54 грн, що на 67 копійок менше від вчорашніх показників.

Курс валют у відділеннях Приватбанку

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Валюта Купівля Продаж Євро 39 39,95 Долар 39,5 39,9

Курс валют у відділеннях Ощадбанку

Валюта Купівля Продаж Євро 40,30 41,30 Долар 39,8 39,99

Курс валют в Монобанку

Валюта Купівля Продаж Євро 36,7 37,7 Долар 36,65 37,49

В обмінниках долар в середньому купують по 41,80, а продають за 41,97 грн. Євро на чорному ринку коштує у середьому 40,90-41,17 грн.

До речі, з 1 жовтня 2022 року мінімальна зарплата зросте на 200 грн й становитиме 6700 грн. Факти ICTV писали, як це вплине на виплати, податки та штрафи.

Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк