Евро в обменниках подешевело, доллар подорожал: курс валют в Украине
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Официальный курс евро в Украине 28 сентября немного увеличился. Согласно данным Нацбанка, стоимость валюты составляет 35,25 грн за €1.
Днем ранее курс был на уровне 35,23 грн за €1. В обменниках евро упал в цене.
Официальный курс доллара остается стабильным. Согласно данным НБУ, его стоимость составляет 36,56 грн за $1.
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Курс валют в отделениях Приватбанка
|Валюта
|Купля
|Продажа
|Евро
|39,8
|40,4
|Доллар
|41,2
|41,7
Курс валют в отделениях Ощадбанка
|Валюта
|Купля
|Продажа
|Евро
|39,50
|40,50
|Доллар
|41,45
|41,99
Курс валют в Монобанке
|Валюта
|Купля
|Продажа
|Евро
|35,20
|37,45
|Доллар
|36,65
|37,95
В обменниках евро можно купить в среднем за 39,80 грн против 39,90 27 сентября, продают – за 40,20 грн (днем ранее было 40,25 грн).
Доллар в обменниках в среднем покупают за 42,05 грн (днем ранее было 41,90 грн), а продают за 42,25 грн (27 сентября было 42,20 грн).