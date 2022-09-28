Сентябрь, 28 в 11:36

Официальный курс евро в Украине 28 сентября немного увеличился. Согласно данным Нацбанка, стоимость валюты составляет 35,25 грн за €1.

Днем ранее курс был на уровне 35,23 грн за €1. В обменниках евро упал в цене.

Официальный курс доллара остается стабильным. Согласно данным НБУ, его стоимость составляет 36,56 грн за $1.

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Валюта Купля Продажа Евро 39,50 40,50 Доллар 41,45 41,99

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Валюта Купля Продажа Евро 35,20 37,45 Доллар 36,65 37,95

В обменниках евро можно купить в среднем за 39,80 грн против 39,90 27 сентября, продают – за 40,20 грн (днем ранее было 40,25 грн).

Доллар в обменниках в среднем покупают за 42,05 грн (днем ранее было 41,90 грн), а продают за 42,25 грн (27 сентября было 42,20 грн).