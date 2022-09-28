Вересень, 28 в 11:36

Офіційний курс євро в Україні 28 вересня трохи збільшився. Згідно з даними Нацбанку, вартість валюти становить 35,25 грн за €1.

Днем раніше курс був на рівні 35,23 грн за €1. В обмінниках євро впало в ціні.

Офіційний курс долара залишається стабільним. Згідно з даними НБУ, його вартість становить 36,56 грн за $1.

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Курс валют у відділеннях Приватбанку

Валюта Купівля Продаж Євро 39,8 40,4 Долар 41,2 41,7

Курс валют у відділеннях Ощадбанку

Валюта Купівля Продаж Євро 39,50 40,50 Долар 41,45 41,99

Курс валют в Монобанку

Валюта Купівля Продаж Євро 35,20 37,45 Долар 36,65 37,95

В обмінниках євро можна купити в середньому за 39,80 грн проти 39,90 27 вересня, продають – за 40,20 грн (днем раніше було 40,25 грн).

Долар в обмінниках у середньому купують за 42,05 грн (днем раніше було 41,90 грн), а продають за 42,25 грн (27 вересня було 42,20 грн).