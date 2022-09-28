Євро в обмінниках здешевшало, долар здорожчав: курс валют в Україні
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Офіційний курс євро в Україні 28 вересня трохи збільшився. Згідно з даними Нацбанку, вартість валюти становить 35,25 грн за €1.
Днем раніше курс був на рівні 35,23 грн за €1. В обмінниках євро впало в ціні.
Офіційний курс долара залишається стабільним. Згідно з даними НБУ, його вартість становить 36,56 грн за $1.
Зараз дивляться
Курс валют у відділеннях Приватбанку
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|39,8
|40,4
|Долар
|41,2
|41,7
Курс валют у відділеннях Ощадбанку
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|39,50
|40,50
|Долар
|41,45
|41,99
Курс валют в Монобанку
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|35,20
|37,45
|Долар
|36,65
|37,95
В обмінниках євро можна купити в середньому за 39,80 грн проти 39,90 27 вересня, продають – за 40,20 грн (днем раніше було 40,25 грн).
Долар в обмінниках у середньому купують за 42,05 грн (днем раніше було 41,90 грн), а продають за 42,25 грн (27 вересня було 42,20 грн).