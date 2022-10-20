Октябрь, 20 в 17:55

Национальный банк с 21 октября разрешил покупать доллары США по официальному курсу — 36,6 грн за $1.

Покупка доллара разрешена без ограничений, но дальнейшее размещение денег состоится на срочный депозит в банке в течение 6 месяцев, сообщается на сайте НБУ.

Обязательным условием также является обязательная обратная продажа купленной валюты после окончания срока депозита также по официальному курсу, который будет на тот момент.

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— Процентная ставка по депозиту будет устанавливаться в соответствии с процентной политикой банков, срок депозита — от шести месяцев с возможностью пролонгации, но без права досрочного расторжения. Как покупка, так и продажа валюты будет осуществляться по официальному курсу Национального банка, который будет действовать в день проведения каждой из операций, — пояснили в регуляторе.

Таким образом, украинцы могут приобрести определенную сумму долларов США, которые пойдут на депозит по курсу 36,57 грн/доллар, а через полгода смогут получить сумму в гривнах, которая будет соответствовать курсу НБУ на дату окончания депозита.

— Такой инструмент пополнит линейку альтернативных инструментов покупки наличной иностранной валюты, а следовательно, будет способствовать снижению спроса на нее. Это позволит уменьшить давление на курс на наличном валютном рынке, который определяется соотношением спроса и предложения, — говорится в сообщении.

В Нацбанке объяснили, что введение валютного депозита не будет иметь негативного влияния на международные резервы, учитывая, что этот продукт предусматривает обратную продажу иностранной валюты.

Регулятор отметил, что этот инструмент разрабатывался в сотрудничестве с банками и отдельные финучреждения введут его в ближайшее время.

Ранее глава НБУ Андрей Пышный заявил, что корректировка курсовой политики, в частности установление фиксированного курса, является эффективной антикризисной мерой.