Нацбанк зняв обмеження на купівлю долара за курсом 36,6, але є умова
Національний банк з 21 жовтня дозволив купувати долари США за офіційним курсом – 36,6 гривні за $1.
Купівля долара дозволена без обмежень, але подальше розміщення грошей відбудеться на строковий депозит у банку протягом 6 місяців, повідомляється на сайті НБУ.
Обов`язковою умовою також є обов`язковий зворотний продаж купленої валюти після закінчення терміну депозиту також за офіційним курсом, який буде на той момент.
– Відсоткова ставка за депозитом установлюватиметься відповідно до процентної політики банків, строк депозиту – від шести місяців із можливістю пролонгації, але без права дострокового розірвання. Як купівля, так і продаж валюти здійснюватиметься за офіційним курсом Національного банку, який діятиме в день проведення кожної з операцій, – пояснили в регуляторі.
Таким чином, українці можуть придбати певну суму доларів США, які підуть на депозит за курсом 36,57 грн/долар, а через пів року зможуть отримати суму в гривнях, яка відповідатиме курсу НБУ на дату закінчення депозиту.
– Такий інструмент поповнить лінійку альтернативних інструментів купівлі готівкової іноземної валюти, а отже сприятиме зниженню попиту на неї. Це дасть змогу зменшити тиск на курс на готівковому валютному ринку, який визначається співвідношенням попиту та пропозиції, – йдеться в повідомленні.
У Нацбанку пояснили, що запровадження валютного депозиту не матиме негативного впливу на міжнародні резерви, враховуючи, що цей продукт передбачає зворотний продаж іноземної валюти.
Регулятор зазначив, що цей інструмент розроблявся у співпраці з банками й окремі фінустанови запровадять його найближчим часом.
Раніше очільник НБУ Андрій Пишний заявив, що коригування курсової політики, зокрема встановлення фіксованого курсу, є ефективним антикризовим заходом.