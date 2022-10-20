Жовтень, 20 в 17:55

Національний банк з 21 жовтня дозволив купувати долари США за офіційним курсом – 36,6 гривні за $1.

Купівля долара дозволена без обмежень, але подальше розміщення грошей відбудеться на строковий депозит у банку протягом 6 місяців, повідомляється на сайті НБУ.

Обов`язковою умовою також є обов`язковий зворотний продаж купленої валюти після закінчення терміну депозиту також за офіційним курсом, який буде на той момент.

Зараз дивляться

– Відсоткова ставка за депозитом установлюватиметься відповідно до процентної політики банків, строк депозиту – від шести місяців із можливістю пролонгації, але без права дострокового розірвання. Як купівля, так і продаж валюти здійснюватиметься за офіційним курсом Національного банку, який діятиме в день проведення кожної з операцій, – пояснили в регуляторі.

Таким чином, українці можуть придбати певну суму доларів США, які підуть на депозит за курсом 36,57 грн/долар, а через пів року зможуть отримати суму в гривнях, яка відповідатиме курсу НБУ на дату закінчення депозиту.

– Такий інструмент поповнить лінійку альтернативних інструментів купівлі готівкової іноземної валюти, а отже сприятиме зниженню попиту на неї. Це дасть змогу зменшити тиск на курс на готівковому валютному ринку, який визначається співвідношенням попиту та пропозиції, – йдеться в повідомленні.

У Нацбанку пояснили, що запровадження валютного депозиту не матиме негативного впливу на міжнародні резерви, враховуючи, що цей продукт передбачає зворотний продаж іноземної валюти.

Регулятор зазначив, що цей інструмент розроблявся у співпраці з банками й окремі фінустанови запровадять його найближчим часом.

Раніше очільник НБУ Андрій Пишний заявив, що коригування курсової політики, зокрема встановлення фіксованого курсу, є ефективним антикризовим заходом.