Листопад, 05 в 15:59

Національний банк України пом’якшив низку валютних обмежень, зокрема для волонтерів, благодійних фондів та експортерів.

Як поінформували в пресслужбі НБУ, таке рішення є наслідком аналізу ситуації на валютному ринку та реакцією на запити громадян, бізнесу, волонтерів і держорганів.

Зміни почали діяти із 5 листопада 2022 року.

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Закупівля волонтерами обладнання для оборони України

НБУ доповнив тепловізорами та іншим обладнанням перелік товарів оборонного призначення, які волонтери купують за кордоном для української армії.

До переліку також входять: рації, бронежилети, каски й шоломи, військова форма і взуття, захисний одяг, оптичні прилади для слідкування, безпілотники, спальні мішки, каремати, засоби для надання домедичної допомоги.

В центробанку уточнили, що волонтери-фізособи можуть купувати ці товари за кордоном, розраховуючись гривневими платіжними картками без обмежень.

Крім того, фізособи можуть купувати валюту та переказувати її за кордон на ці цілі (в межах ліміту 400 тис. грн в еквіваленті на місяць).

Нововведення для українських експортерів

Банки з 5 листопада отримали можливість надавати тендерні гарантії українським експортерам для постачання товарів за кордон. Йдеться про участь експортерів у тендерах на поставку товарів нерезидентам.

– Зміни поліпшать умови ведення бізнесу для українських виробників, адже тендерні гарантії застосовуються для виходу на нові ринки та пошуку нових експортних можливостей, – зазначили в НБУ.

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Зміни для благодійних фондів

Благодійні фонди отримали можливість купувати валюту для оплати імпортних контрактів, навіть якщо вони мають залишки на валютних рахунках.

Тепер українські банки не вимагатимуть від фондів продажу чи використання наявної іноземної валюти, перш ніж задовольнити заявку на купівлю нової.

В НБУ ухвалювали ці зміни, “зважаючи на вагоме значення благодійних фондів в умовах воєнного стану”.

Відкриття рахунків для військовослужбовців

Нацбанк розширив перелік документів, на підставі яких банки відкривають рахунки військовим, здійснюють їх ідентифікацію та верифікацію.

До переліку додали посвідчення офіцера, генерала та адмірала.

Надання рефінансування банкам

Крім валютних послаблень, НБУ також змінив умови надання рефінансування банкам. Скасовано бланкове (тобто без забезпечення) рефінансування, запроваджене на початку повномасштабної війни для збереження стабільності фінансової системи.

– Сьогодні банківська система має рекордний рівень ліквідності та залишається стійкою, попри повномасштабну війну, що триває понад 8 місяців… Враховуючи це, а також дострокове погашення кредитів рефінансування та успішне проходження банківським сектором випробування повномасштабною війною, бланкове рефінансування… на сьогодні втратило свою актуальність, – пояснили в НБУ.

Водночас банкам і надалі будуть доступні класичні кредити рефінансування під забезпечення.

Як відомо, Національний банк України з 21 жовтня дозволив купувати без обмежень долари США за офіційним курсом 36,6 грн за $1. Однак є умови, зокрема щодо подальшого розміщення грошей на строковий депозит у банку протягом 6 місяців.