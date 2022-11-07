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Факты / Україна / Экономика

Евро и доллар подорожали после выходных: курс валют в Украине

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
курс валют
Фото: Depositphotos

В начале недели официальный курс евро в Украине вырос. Согласно данным Нацбанка, стоимость валюты 7 ноября составляет 35,98 грн за €1.

Накануне выходных, 4 ноября, курс был на уровне 35,62 грн за €1. В банках евро и доллар тоже выросли в цене.

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Доллар 39,6 40,1

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Валюта Купля Продажа
Евро 36,20 37,44
Доллар 36,65 37,44

В обменниках евро покупают за 39,30 против 38,90 грн 4 ноября, а продают за 39,60 (4 ноября было 39,20 грн).

Доллар в обменниках в среднем покупают за 40,35 грн против 40,20 грн 4 ноября, а продают за 40,55 грн (4 ноября было 40,40 грн).

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