Евро и доллар подорожали после выходных: курс валют в Украине
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В начале недели официальный курс евро в Украине вырос. Согласно данным Нацбанка, стоимость валюты 7 ноября составляет 35,98 грн за €1.
Накануне выходных, 4 ноября, курс был на уровне 35,62 грн за €1. В банках евро и доллар тоже выросли в цене.
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Курс валют в отделениях Приватбанка
|Валюта
|Купля
|Продажа
|Евро
|38,4
|39,4
|Доллар
|39,6
|40,1
Курс валют в отделениях Ощадбанка
|Валюта
|Купля
|Продажа
|Евро
|38,65
|39,5
|Доллар
|39,9
|40,55
Курс валют в Монобанке
|Валюта
|Купля
|Продажа
|Евро
|36,20
|37,44
|Доллар
|36,65
|37,44
В обменниках евро покупают за 39,30 против 38,90 грн 4 ноября, а продают за 39,60 (4 ноября было 39,20 грн).
Доллар в обменниках в среднем покупают за 40,35 грн против 40,20 грн 4 ноября, а продают за 40,55 грн (4 ноября было 40,40 грн).