Ноябрь, 07 в 10:15

В начале недели официальный курс евро в Украине вырос. Согласно данным Нацбанка, стоимость валюты 7 ноября составляет 35,98 грн за €1.

Накануне выходных, 4 ноября, курс был на уровне 35,62 грн за €1. В банках евро и доллар тоже выросли в цене.

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Валюта Купля Продажа Евро 38,4 39,4 Доллар 39,6 40,1

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Валюта Купля Продажа Евро 38,65 39,5 Доллар 39,9 40,55

Курс валют в Монобанке

Валюта Купля Продажа Евро 36,20 37,44 Доллар 36,65 37,44

В обменниках евро покупают за 39,30 против 38,90 грн 4 ноября, а продают за 39,60 (4 ноября было 39,20 грн).

Доллар в обменниках в среднем покупают за 40,35 грн против 40,20 грн 4 ноября, а продают за 40,55 грн (4 ноября было 40,40 грн).