Євро і долар здорожчали після вихідних: курс валют в Україні
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На початку тижня офіційний курс євро в Україні зріс. Згідно з даними Нацбанку, вартість валюти 7 листопада становить 35,98 грн за €1.
Напередодні вихідних, 4 листопада, курс був на рівні 35,62 грн за €1. В банках євро і долар також зросли в ціні.
Зараз дивляться
Курс валют у відділеннях Приватбанку
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|38,4
|39,4
|Долар
|39,6
|40,1
Курс валют у відділеннях Ощадбанку
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|38,65
|39,5
|Долар
|39,9
|40,55
Курс валют в Монобанку
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|36,20
|37,44
|Долар
|36,65
|37,44
В обмінниках євро купують за 39,30 проти 38,90 грн 4 листопада, а продають за 39,60 (4 листопада було 39,20 грн).
Долар в обмінниках у середньому купують за 40,35 грн проти 40,20 грн 4 листопада, а продають за 40,55 грн (4 листопада було 40,40 грн).