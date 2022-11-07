Листопад, 07 в 10:15

На початку тижня офіційний курс євро в Україні зріс. Згідно з даними Нацбанку, вартість валюти 7 листопада становить 35,98 грн за €1.

Напередодні вихідних, 4 листопада, курс був на рівні 35,62 грн за €1. В банках євро і долар також зросли в ціні.

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Курс валют у відділеннях Приватбанку

Валюта Купівля Продаж Євро 38,4 39,4 Долар 39,6 40,1

Курс валют у відділеннях Ощадбанку

Валюта Купівля Продаж Євро 38,65 39,5 Долар 39,9 40,55

Курс валют в Монобанку

Валюта Купівля Продаж Євро 36,20 37,44 Долар 36,65 37,44

В обмінниках євро купують за 39,30 проти 38,90 грн 4 листопада, а продають за 39,60 (4 листопада було 39,20 грн).

Долар в обмінниках у середньому купують за 40,35 грн проти 40,20 грн 4 листопада, а продають за 40,55 грн (4 листопада було 40,40 грн).