Как пополнить счет Monobank без комиссии — действенные способы
Monobank – современный виртуальный банк, который работает только на мобильных устройствах.
В мобильном приложении есть большой выбор банковских услуг, в том числе безвозмездные денежные переводы, оплата коммунальных платежей, возможность получить кэшбек, быстрая и профессиональная служба поддержки в мессенджерах или по телефону.
Как без комиссии пополнить карту Monobank, узнавали Факты ICTV.
Способы пополнения карты Monobank без комиссии
Положить деньги на карту Монобанка можно несколькими способами:
- через кассу в банках;
- через терминал или банкомат;
- с карты на карту.
К сожалению, не все украинские банки позволяют пополнять счет Монобанка без комиссии.
Однако внести деньги на кассе без уплаты дополнительных денег можно в:
- Мегабанк;
- ОТП;
- Укрсиббанк;
- А-Банк;
- Универсал Банк;
- Южный;
- Марфин (МТБ);
- Укргазбанк;
- Укрэксимбанк.
Для этого необходимо:
- Посетить любой из перечисленных банков.
- На кассе указать номер карты, которую хотите пополнить.
- Внести деньги без уплаты дополнительных комиссий.
Например, один из самых популярных банков в Украине Приватбанк взыщет с вас 0,5% от размера платежа. Также здесь установлен минимальный размер комиссии (не менее 5 грн) на перевод через кассу. Поэтому будьте готовы отдать Приватбанку дополнительные деньги.
Терминалы или банкоматы
Пополнить карту Монобанка можно в любом терминале. Вам необходимо лишь знать номер мобильного, на который зарегистрирована карта Моно или номер банковской карты, которую нужно пополнить.
Терминалы iBox расположены по всей территории Украины, поэтому проблем с пополнением не возникнет.
Итак, вам необходимо:
- найти ближайший банкомат самообслуживания;
- указать номер телефона или карты Моно;
- внести деньги.
Перевод поступит на карту мгновенно, кроме того, с суммы не будет списана комиссия. Также пополнить счет без комиссии можно в терминалах самообслуживания, которые принадлежат А-Банку.
Пополнить карту можно и через банковские терминалы, однако там придется отдать комиссию. Например, Приват или Ощад взыщут с вас комиссию в размере, предусмотренном тарифами банка (1-2%).
С карты на карту
Чтобы не платить комиссию, переводить деньги нужно с карты Моно на карту Моно. В компании отмечают, что это самый простой способ пополнения, который не предусматривает списания дополнительной комиссии за перевод.
Для этого необходимо:
- Открыть мобильное приложение Монобанка и пройти авторизацию.
- В меню выбрать функцию Пополнить свою карту — С другой карты.
- Указать реквизиты счета, с которого будет сделано пополнение – номер карты, срок действия, защитный код.
- Подтвердить платеж.