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Факты / Україна / Экономика

Как пополнить счет Monobank без комиссии — действенные способы

Владислава Ткаченко, Редакторка сайта
Как пополнить счет Monobank без комиссии — действенные способы
Фото: Depositphotos

Monobank – современный виртуальный банк, который работает только на мобильных устройствах.

В мобильном приложении есть большой выбор банковских услуг, в том числе безвозмездные денежные переводы, оплата коммунальных платежей, возможность получить кэшбек, быстрая и профессиональная служба поддержки в мессенджерах или по телефону.

Как без комиссии пополнить карту Monobank, узнавали Факты ICTV.

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Способы пополнения карты Monobank без комиссии

Положить деньги на карту Монобанка можно несколькими способами:

  • через кассу в банках;
  • через терминал или банкомат;
  • с карты на карту.

К сожалению, не все украинские банки позволяют пополнять счет Монобанка без комиссии.

Однако внести деньги на кассе без уплаты дополнительных денег можно в:

  • Мегабанк;
  • ОТП;
  • Укрсиббанк;
  • А-Банк;
  • Универсал Банк;
  • Южный;
  • Марфин (МТБ);
  • Укргазбанк;
  • Укрэксимбанк.

Для этого необходимо:

  1. Посетить любой из перечисленных банков.
  2. На кассе указать номер карты, которую хотите пополнить.
  3. Внести деньги без уплаты дополнительных комиссий.

Например, один из самых популярных банков в Украине Приватбанк взыщет с вас 0,5% от размера платежа. Также здесь установлен минимальный размер комиссии (не менее 5 грн) на перевод через кассу. Поэтому будьте готовы отдать Приватбанку дополнительные деньги.

Терминалы или банкоматы

Пополнить карту Монобанка можно в любом терминале. Вам необходимо лишь знать номер мобильного, на который зарегистрирована карта Моно или номер банковской карты, которую нужно пополнить.

Терминалы iBox расположены по всей территории Украины, поэтому проблем с пополнением не возникнет.

Итак, вам необходимо:

  • найти ближайший банкомат самообслуживания;
  • указать номер телефона или карты Моно;
  • внести деньги.

Перевод поступит на карту мгновенно, кроме того, с суммы не будет списана комиссия. Также пополнить счет без комиссии можно в терминалах самообслуживания, которые принадлежат А-Банку.

Пополнить карту можно и через банковские терминалы, однако там придется отдать комиссию. Например, Приват или Ощад взыщут с вас комиссию в размере, предусмотренном тарифами банка (1-2%).

С карты на карту

Чтобы не платить комиссию, переводить деньги нужно с карты Моно на карту Моно. В компании отмечают, что это самый простой способ пополнения, который не предусматривает списания дополнительной комиссии за перевод.

Для этого необходимо:

  1. Открыть мобильное приложение Монобанка и пройти авторизацию.
  2. В меню выбрать функцию Пополнить свою карту — С другой карты.
  3. Указать реквизиты счета, с которого будет сделано пополнение – номер карты, срок действия, защитный код.
  4. Подтвердить платеж.
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