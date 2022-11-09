Ноябрь, 09 в 17:00

Monobank – современный виртуальный банк, который работает только на мобильных устройствах.

В мобильном приложении есть большой выбор банковских услуг, в том числе безвозмездные денежные переводы, оплата коммунальных платежей, возможность получить кэшбек, быстрая и профессиональная служба поддержки в мессенджерах или по телефону.

Как без комиссии пополнить карту Monobank, узнавали Факты ICTV.

Сейчас смотрят

Способы пополнения карты Monobank без комиссии

Положить деньги на карту Монобанка можно несколькими способами:

через кассу в банках;

через терминал или банкомат;

с карты на карту.

К сожалению, не все украинские банки позволяют пополнять счет Монобанка без комиссии.

Однако внести деньги на кассе без уплаты дополнительных денег можно в:

Мегабанк;

ОТП;

Укрсиббанк;

А-Банк;

Универсал Банк;

Южный;

Марфин (МТБ);

Укргазбанк;

Укрэксимбанк.

Для этого необходимо:

Посетить любой из перечисленных банков. На кассе указать номер карты, которую хотите пополнить. Внести деньги без уплаты дополнительных комиссий.

Например, один из самых популярных банков в Украине Приватбанк взыщет с вас 0,5% от размера платежа. Также здесь установлен минимальный размер комиссии (не менее 5 грн) на перевод через кассу. Поэтому будьте готовы отдать Приватбанку дополнительные деньги.

Терминалы или банкоматы

Пополнить карту Монобанка можно в любом терминале. Вам необходимо лишь знать номер мобильного, на который зарегистрирована карта Моно или номер банковской карты, которую нужно пополнить.

Терминалы iBox расположены по всей территории Украины, поэтому проблем с пополнением не возникнет.

Итак, вам необходимо:

найти ближайший банкомат самообслуживания;

указать номер телефона или карты Моно;

внести деньги.

Перевод поступит на карту мгновенно, кроме того, с суммы не будет списана комиссия. Также пополнить счет без комиссии можно в терминалах самообслуживания, которые принадлежат А-Банку.

Пополнить карту можно и через банковские терминалы, однако там придется отдать комиссию. Например, Приват или Ощад взыщут с вас комиссию в размере, предусмотренном тарифами банка (1-2%).

С карты на карту

Чтобы не платить комиссию, переводить деньги нужно с карты Моно на карту Моно. В компании отмечают, что это самый простой способ пополнения, который не предусматривает списания дополнительной комиссии за перевод.

Для этого необходимо: