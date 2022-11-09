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Факти / Україна / Економіка

Як поповнити рахунок Monobank без комісії – дієві способи

Владислава Ткаченко, Редакторка сайту
Як поповнити рахунок Monobank без комісії – дієві способи
Фото: Depositphotos

Monobank – сучасний віртуальний банк, який працює лише на мобільних пристроях.

У мобільному застосунку є великий вибір банківських послуг, зокрема безоплатні грошові перекази, оплата комунальних платежів, можливість отримати кешбек, швидка і професійна служба підтримки у месенджерах або за телефоном.

Як без комісії поповнити картку Monobank, дізнавалися Факти ICTV.

Зараз дивляться

Способи поповнення картки Monobank без комісії

Покласти гроші на картку Монобанку можна кількома способами:

  • через касу у банках;
  • через термінал чи банкомат;
  • з картки на картку.

На жаль, не всі українські банки дозволяють поповнювати рахунок Монобанку без комісії.

Проте внести гроші на касі без сплати додаткових грошей можна в:

  • Мегабанк;
  • ОТП;
  • Укрсиббанк;
  • А-Банк;
  • Універсал Банк;
  • Південний;
  • Марфін (МТБ);
  • Укргазбанк;
  • Укрексімбанк.

Для цього необхідно:

  1. Відвідати будь-який з перерахованих банків.
  2. На касі вказати номер карти, яку хочете поповнити.
  3. Внести гроші без сплати додаткових комісій.

Наприклад, один з найпопулярніших банків в Україні Приватбанк стягне з вас 0,5% від розміру платежу. Також тут встановлений мінімальний розмір комісії (не менше 5 грн) на переказ через касу. Тому будьте готові віддати Приватбанку додаткові гроші.

Термінали чи банкомати

Поповнити картку Монобанку можна в будь-якому терміналі. Вам необхідно лише знати номер мобільного, на який зареєстрована карта Моно або номер банківської карти, яку потрібно поповнити.

Термінали iBox розташовані на всій території України, тому проблем з поповненням не виникне. 

Отже, вам необхідно:

  • знайти найближчий банкомат самообслуговування;
  • вказати номер телефону або картки Моно;
  • внести гроші.

Переказ надійде на картку миттєво, крім того, з суми не буде списана комісія. Також поповнити рахунок без комісії можна в терміналах самообслуговування, які належать А-Банку.

Поповнити картку можна і через банківські термінали, проте там потрібно буде віддати комісію. Наприклад, Приват або Ощад стягнуть з вас комісію в розмірі, передбаченому тарифами банку (1-2%).

З картки на картку

Аби не платити комісію, переказувати гроші потрібно з картки Моно на картку Моно. В компанії зазначають, що це найпростіший спосіб поповнення, який не передбачає списання додаткової комісії за переказ.

Для цього необхідно:

  1. Відкрити мобільний додаток Монобанку та пройти авторизацію.
  2. В меню обрати функцію Поповнити свою карту – З іншої карти.
  3. Вказати реквізити рахунку, з якого буде зроблено поповнення – номер карти, термін дії, захисний код.
  4. Підтвердити платіж.
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