Як поповнити рахунок Monobank без комісії – дієві способи
Monobank – сучасний віртуальний банк, який працює лише на мобільних пристроях.
У мобільному застосунку є великий вибір банківських послуг, зокрема безоплатні грошові перекази, оплата комунальних платежів, можливість отримати кешбек, швидка і професійна служба підтримки у месенджерах або за телефоном.
Як без комісії поповнити картку Monobank, дізнавалися Факти ICTV.
Способи поповнення картки Monobank без комісії
Покласти гроші на картку Монобанку можна кількома способами:
- через касу у банках;
- через термінал чи банкомат;
- з картки на картку.
На жаль, не всі українські банки дозволяють поповнювати рахунок Монобанку без комісії.
Проте внести гроші на касі без сплати додаткових грошей можна в:
- Мегабанк;
- ОТП;
- Укрсиббанк;
- А-Банк;
- Універсал Банк;
- Південний;
- Марфін (МТБ);
- Укргазбанк;
- Укрексімбанк.
Для цього необхідно:
- Відвідати будь-який з перерахованих банків.
- На касі вказати номер карти, яку хочете поповнити.
- Внести гроші без сплати додаткових комісій.
Наприклад, один з найпопулярніших банків в Україні Приватбанк стягне з вас 0,5% від розміру платежу. Також тут встановлений мінімальний розмір комісії (не менше 5 грн) на переказ через касу. Тому будьте готові віддати Приватбанку додаткові гроші.
Термінали чи банкомати
Поповнити картку Монобанку можна в будь-якому терміналі. Вам необхідно лише знати номер мобільного, на який зареєстрована карта Моно або номер банківської карти, яку потрібно поповнити.
Термінали iBox розташовані на всій території України, тому проблем з поповненням не виникне.
Отже, вам необхідно:
- знайти найближчий банкомат самообслуговування;
- вказати номер телефону або картки Моно;
- внести гроші.
Переказ надійде на картку миттєво, крім того, з суми не буде списана комісія. Також поповнити рахунок без комісії можна в терміналах самообслуговування, які належать А-Банку.
Поповнити картку можна і через банківські термінали, проте там потрібно буде віддати комісію. Наприклад, Приват або Ощад стягнуть з вас комісію в розмірі, передбаченому тарифами банку (1-2%).
З картки на картку
Аби не платити комісію, переказувати гроші потрібно з картки Моно на картку Моно. В компанії зазначають, що це найпростіший спосіб поповнення, який не передбачає списання додаткової комісії за переказ.
Для цього необхідно:
- Відкрити мобільний додаток Монобанку та пройти авторизацію.
- В меню обрати функцію Поповнити свою карту – З іншої карти.
- Вказати реквізити рахунку, з якого буде зроблено поповнення – номер карти, термін дії, захисний код.
- Підтвердити платіж.