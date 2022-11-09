Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна / Экономика

Евро подорожал, доллар в обменниках подешевел: курс валют в Украине

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
Евро подорожал, доллар в обменниках подешевел: курс валют в Украине
Фото: Depositphotos

Официальный курс евро в Украине снова минимально вырос. Согласно данным Нацбанка, стоимость валюты 9 ноября составляет 36,53 грн за €1.

Днем ранее курс был на уровне 35,50 грн за €1. В обменниках и банках евро тоже подорожал. А вот доллар в обменниках упал в цене.

Сейчас смотрят

Курс валют в отделениях Приватбанка

Валюта Купля Продажа
Евро 39 40
Доллар 39,7 40,2

Курс валют в отделениях Ощадбанка

Валюта Купля Продажа
Евро 39 39,9
Доллар 40,05 40,65

Курс валют в Монобанке

Валюта Купля Продажа
Евро 36,70 37,44
Доллар 36,65 37,44

В обменниках евро покупают за 39,70 грн против 39,65 грн 8 ноября, а продают за 40,07 грн (8 ноября было 39,95 грн).

Доллар в обменниках в среднем покупают за 40,40 грн против 40,45 грн 8 ноября, а продают за 40,55 грн, как и днем ранее.

Читайте
Оснований для паники нет: что будет с курсом доллара в ноябре

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка