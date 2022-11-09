Ноябрь, 09 в 10:31

Официальный курс евро в Украине снова минимально вырос. Согласно данным Нацбанка, стоимость валюты 9 ноября составляет 36,53 грн за €1.

Днем ранее курс был на уровне 35,50 грн за €1. В обменниках и банках евро тоже подорожал. А вот доллар в обменниках упал в цене.

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Курс валют в отделениях Приватбанка

Валюта Купля Продажа Евро 39 40 Доллар 39,7 40,2

Курс валют в отделениях Ощадбанка

Валюта Купля Продажа Евро 39 39,9 Доллар 40,05 40,65

Курс валют в Монобанке

Валюта Купля Продажа Евро 36,70 37,44 Доллар 36,65 37,44

В обменниках евро покупают за 39,70 грн против 39,65 грн 8 ноября, а продают за 40,07 грн (8 ноября было 39,95 грн).

Доллар в обменниках в среднем покупают за 40,40 грн против 40,45 грн 8 ноября, а продают за 40,55 грн, как и днем ранее.