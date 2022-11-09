Евро подорожал, доллар в обменниках подешевел: курс валют в Украине
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Официальный курс евро в Украине снова минимально вырос. Согласно данным Нацбанка, стоимость валюты 9 ноября составляет 36,53 грн за €1.
Днем ранее курс был на уровне 35,50 грн за €1. В обменниках и банках евро тоже подорожал. А вот доллар в обменниках упал в цене.
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Курс валют в отделениях Приватбанка
|Валюта
|Купля
|Продажа
|Евро
|39
|40
|Доллар
|39,7
|40,2
Курс валют в отделениях Ощадбанка
|Валюта
|Купля
|Продажа
|Евро
|39
|39,9
|Доллар
|40,05
|40,65
Курс валют в Монобанке
|Валюта
|Купля
|Продажа
|Евро
|36,70
|37,44
|Доллар
|36,65
|37,44
В обменниках евро покупают за 39,70 грн против 39,65 грн 8 ноября, а продают за 40,07 грн (8 ноября было 39,95 грн).
Доллар в обменниках в среднем покупают за 40,40 грн против 40,45 грн 8 ноября, а продают за 40,55 грн, как и днем ранее.