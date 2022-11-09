Листопад, 09 в 10:31

Офіційний курс євро в Україні знову мінімально зріс. Згідно з даними Нацбанку, вартість валюти 9 листопада становить 36,53 грн за €1.

Днем раніше курс був на рівні 35,50 грн за €1. В обмінниках і банках євро також здорожчало. А от долар в обмінниках впав у ціні.

Зараз дивляться

Курс валют у відділеннях Приватбанку

Валюта Купівля Продаж Євро 39 40 Долар 39,7 40,2

Курс валют у відділеннях Ощадбанку

Валюта Купівля Продаж Євро 39 39,9 Долар 40,05 40,65

Курс валют в Монобанку

Валюта Купівля Продаж Євро 36,70 37,44 Долар 36,65 37,44

В обмінниках євро купують за 39,70 грн проти 39,65 грн 8 листопада, а продають за 40,07 грн (8 листопада було 39,95 грн).

Долар в обмінниках у середньому купують за 40,40 грн проти 40,45 грн 8 листопада, а продають за 40,55 грн, як і днем раніше.