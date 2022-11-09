Євро здорожчало, долар в обмінниках здешевшав: курс валют в Україні
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Офіційний курс євро в Україні знову мінімально зріс. Згідно з даними Нацбанку, вартість валюти 9 листопада становить 36,53 грн за €1.
Днем раніше курс був на рівні 35,50 грн за €1. В обмінниках і банках євро також здорожчало. А от долар в обмінниках впав у ціні.
Зараз дивляться
Курс валют у відділеннях Приватбанку
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|39
|40
|Долар
|39,7
|40,2
Курс валют у відділеннях Ощадбанку
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|39
|39,9
|Долар
|40,05
|40,65
Курс валют в Монобанку
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|36,70
|37,44
|Долар
|36,65
|37,44
В обмінниках євро купують за 39,70 грн проти 39,65 грн 8 листопада, а продають за 40,07 грн (8 листопада було 39,95 грн).
Долар в обмінниках у середньому купують за 40,40 грн проти 40,45 грн 8 листопада, а продають за 40,55 грн, як і днем раніше.