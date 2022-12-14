Как можно отправить деньги из-за границы через Приватбанк?
Вообще переводить средства из-за границы можно через специальные международные системы.
Если вы не хотите пользоваться системами международных переводов, а хотите отправить деньги через Приватбанк, для этого нужно будет открыть дополнительную карту в USD и EUR (в зависимости от страны, в которой вы находитесь).
Сделать это можно онлайн через Приват24 или в отделении банка. В случае украинцев, находящихся за границей, второй вариант невозможен, поэтому стоит открывать Digital карту в мобильном приложении.
Как открыть Digital-карту в Приват24?
- Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь в Приват24.
- В меню нажмите Кошелек.
- Если вы уже имеете карточки Привата, на экране появится вся информация о них. Найдите значок + (добавить новую карточку).
- Выберите тип Digital-карты — кредитка или дебетовая (Digital-карту в валюте можно открыть, выбрав тип карты Дебетовая).
- Укажите платежную систему — Visa, Mastercard или Union Pay.
- На экране появится договор, внимательно просмотрите его.
- Перед вами появится Паспорт потребительского кредитования – нажмите кнопку Подписать.
Подробнее узнать, как оформить Digital-карточку в Приват24 можно здесь.
Что дальше?
Когда Digital карта будет готова, вам необходимо пополнить ее. Делать это стоит той валютой, которую вы выбрали при оформлении карты.
Переводите деньги в валюте родным в Украине
Перевести в Украину деньги можно через Приват 24:
- Авторизуйтесь в мобильном приложении.
- Выберите вкладку Все услуги.
- Далее найдите Платежи — Перевод на карту Приватбанка.
- Выберите карту (номер карты), с которой необходимо отправить средства и валюту перевода.
- Введите номер карты получателя и желаемую сумму перевода.
- Нажмите Продолжить.
- Отправьте средства.
Валюта, которую вы отправляете на гривневую карту, автоматически конвертируется в гривны по курсу Приватбанка.
Чтобы ваши родные получали евро или доллары, у них должна быть специальная валютная карта. На нее осуществляется перевод, а человек получает валюту в отделении банка на кассе.
Переводите деньги проще: шаг 1
Если вы открыли себе карту за границей в каком-то банке, вы все равно можете воспользоваться Приват24 для перевода средств.
Для этого необходимо авторизоваться в системе мобильного приложения Приватбанка.
Шаг 3
Шаг 5
Введите сумму средств, которую хотите отправить.
Шаг 6
Подтвердите операцию и оплатите перевод.
Обратите внимание, что комиссию оплачиваете вы, то есть отправитель.
Деньги поступят человеку в Украине в гривне, они автоматически конвертируется.