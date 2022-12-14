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Факты / Україна / Экономика
Владислава Ткаченко |
Как осуществить перевод средств из-за рубежа в Украину через Приватбанк: пошаговая инструкция

Как осуществить перевод средств из-за рубежа в Украину через Приватбанк: пошаговая инструкция

Украинцы, которые сейчас находятся за границей, могут переводить средства своим близким в Украину. Международные переводы доступны почти в каждом украинском банке. Приватбанк не является исключением.

Как перевести средства из-за границы в Украину через Приватбанк и конвертируется ли валюта в гривны, читайте в материале Фактов ICTV.

Как можно отправить деньги из-за границы через Приватбанк?

Вообще переводить средства из-за границы можно через специальные международные системы.

Если вы не хотите пользоваться системами международных переводов, а хотите отправить деньги через Приватбанк, для этого нужно будет открыть дополнительную карту в USD и EUR (в зависимости от страны, в которой вы находитесь).

Сделать это можно онлайн через Приват24 или в отделении банка. В случае украинцев, находящихся за границей, второй вариант невозможен, поэтому стоит открывать Digital карту в мобильном приложении.

Как открыть Digital-карту в Приват24?

  • Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь в Приват24.
  • В меню нажмите Кошелек.
  • Если вы уже имеете карточки Привата, на экране появится вся информация о них. Найдите значок + (добавить новую карточку).
  • Выберите тип Digital-карты — кредитка или дебетовая (Digital-карту в валюте можно открыть, выбрав тип карты Дебетовая).
  • Укажите платежную систему — Visa, Mastercard или Union Pay.
  • На экране появится договор, внимательно просмотрите его.
  • Перед вами появится Паспорт потребительского кредитования – нажмите кнопку Подписать.

Подробнее узнать, как оформить Digital-карточку в Приват24 можно здесь.

Что дальше?

Когда Digital карта будет готова, вам необходимо пополнить ее. Делать это стоит той валютой, которую вы выбрали при оформлении карты.

Переводите деньги в валюте родным в Украине

Перевести в Украину деньги можно через Приват 24:

  • Авторизуйтесь в мобильном приложении.
  • Выберите вкладку Все услуги.
  • Далее найдите ПлатежиПеревод на карту Приватбанка.
  • Выберите карту (номер карты), с которой необходимо отправить средства и валюту перевода.
  • Введите номер карты получателя и желаемую сумму перевода.
  • Нажмите Продолжить.
  • Отправьте средства.

Валюта, которую вы отправляете на гривневую карту, автоматически конвертируется в гривны по курсу Приватбанка.

Чтобы ваши родные получали евро или доллары, у них должна быть специальная валютная карта. На нее осуществляется перевод, а человек получает валюту в отделении банка на кассе.

Переводите деньги проще: шаг 1

Если вы открыли себе карту за границей в каком-то банке, вы все равно можете воспользоваться Приват24 для перевода средств.

Для этого необходимо авторизоваться в системе мобильного приложения Приватбанка.

Шаг 2

Найдите и нажмите кнопку Перевод на карту.

Шаг 3

Введите данные вашей заграничной карты в пункте Перевод с карты. Там необходимо ввести номер карты, год и месяц до которых она действительна и СVV (три цифры с другой стороны карты).

Шаг 4

Введите номер карты человека, которому хотите отправить деньги, и нажмите Продолжить.

Шаг 5

Введите сумму средств, которую хотите отправить.

Шаг 6

Подтвердите операцию и оплатите перевод.

Обратите внимание, что комиссию оплачиваете вы, то есть отправитель.

Деньги поступят человеку в Украине в гривне, они автоматически конвертируется.

Читайте
Как получить денежный перевод Western Union через Приват24 — инструкция

Фото: Depositphotos

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