Как осуществить перевод средств из-за рубежа в Украину через Приватбанк: пошаговая инструкция

Украинцы, которые сейчас находятся за границей, могут переводить средства своим близким в Украину. Международные переводы доступны почти в каждом украинском банке. Приватбанк не является исключением.

Как перевести средства из-за границы в Украину через Приватбанк и конвертируется ли валюта в гривны, читайте в материале Фактов ICTV.