Як здійснити переказ коштів з-за кордону в Україну через Приватбанк: покрокова інструкція

Українці, які зараз перебувають за кордоном, можуть переказувати кошти своїм близькими в Україні. Міжнародні перекази доступні майже в кожному українському банку. Приватбанк не є виключенням.

Як переказати кошти з-за кордону в Україну через ПриватБанк та чи конвертується валюта в гривні, читайте в матеріалі Фактів ICTV.