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Факти / Україна / Економіка
Владислава Ткаченко |
Як здійснити переказ коштів з-за кордону в Україну через Приватбанк: покрокова інструкція

Як здійснити переказ коштів з-за кордону в Україну через Приватбанк: покрокова інструкція

Українці, які зараз перебувають за кордоном, можуть переказувати кошти своїм близькими в Україні. Міжнародні перекази доступні майже в кожному українському банку. Приватбанк не є виключенням.

Як переказати кошти з-за кордону в Україну через ПриватБанк та чи конвертується валюта в гривні, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Як можна надіслати гроші з-за кордону через Приватбанк?

Загалом переказувати кошти з-за кордону можна через спеціальні міжнародні системи.

Якщо ви не хочете користуватися системою міжнародних переказів, а бажаєте надіслати гроші через Приватбанк, для цього потрібно буде відкрити додаткову картку в USD та EUR (залежно від країни, в якій ви перебуваєте).

Зробити це можна онлайн через Приват24 або у відділенні банку. У випадку українців, які перебувають за кордоном, другий варіант неможливий, тому варто відкривати Digital картку в мобільному додатку.

Як відкрити Digital-картку в Приват24?

  • Авторизуйтесь або зареєструйтесь у Приват24.
  • У меню натисніть Гаманець.
  • Якщо ви вже маєте картки Привату, на екрані з’явиться уся інформація про них. Знайдіть значок + (додати нову картку).
  • Оберіть тип Digital-картки – кредитка чи дебетова (Digital-картку у валюті можна відкрити, вибравши тип картки Дебетова).
  • Вкажіть платіжну систему – Visa, Mastercard чи Union Pay.
  • На екрані з’явиться Договір, уважно перегляньте його.
  • Перед вами з’явиться Паспорт споживчого кредитування – натисніть кнопку Підписати.

Детальніше дізнатися, як оформити Digital-картку в Приват24 можна тут

Що далі?

Коли Digital-картка буде готова, вам необхідно поповнити її. Робити це варто тією валютою, яку ви обрали під час оформлення картки.

Переказуйте гроші у валюті рідним в Україні

Переказати в Україну гроші можна через Приват 24:

  • Авторизуйтесь в мобільному додатку.
  • Виберіть вкладку Всі послуги.
  • Далі знайдіть Платежі – Переказ на картку Приватбанку.
  • Виберіть картку (номер картки), з якої необхідно відправити кошти та валюту переказу.
  • Введіть номер картки одержувача та бажану суму переказу.
  • Натисніть Продовжити.
  • Надішліть кошти.

Валюта, яку ви надсилаєте на гривневу картку, автоматично конвертується у гривні за курсом Приватбанку.

Щоби ваші рідні отримували євро чи долари, у них має бути спеціальна валютна картка. На неї здійснюється переказ, а людина отримує валюту у відділенні банку на касі.

Переказуйте гроші простіше: крок 1

Якщо ви відкрили собі картку за кордоном у якомусь банку, ви все одно можете скористатися Приват24 для переказу коштів. Для цього необхідно авторизуватися в системі мобільного додатку Приватбанку.

Крок 2

Знайдіть та натисніть кнопку Переказ на картку.

Крок 3

Введіть дані вашої закордонної картки у пункті Переказ з картки. Там необхідно ввести номер картки, рік та місяць до яких вона дійсна та СVV (три цифри з іншого боку картки).

Крок 4

Введіть номер картки людини, якій хочете надіслати гроші, та натисніть Продовжити.

Крок 5

Введіть суму коштів, яку хочете надіслати.

Крок 6

Підтвердьте операцію та оплатіть переказ.

Зверніть увагу, що комісію сплачуєте ви, тобто відправник.

Гроші надійдуть людині в Україні у гривні, вони автоматично конвертуються.

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Як отримати грошовий переказ Western Union через Приват24 – інструкція

Фото: Depositphotos

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