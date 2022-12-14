Як можна надіслати гроші з-за кордону через Приватбанк?
Загалом переказувати кошти з-за кордону можна через спеціальні міжнародні системи.
Якщо ви не хочете користуватися системою міжнародних переказів, а бажаєте надіслати гроші через Приватбанк, для цього потрібно буде відкрити додаткову картку в USD та EUR (залежно від країни, в якій ви перебуваєте).
Зробити це можна онлайн через Приват24 або у відділенні банку. У випадку українців, які перебувають за кордоном, другий варіант неможливий, тому варто відкривати Digital картку в мобільному додатку.
Як відкрити Digital-картку в Приват24?
- Авторизуйтесь або зареєструйтесь у Приват24.
- У меню натисніть Гаманець.
- Якщо ви вже маєте картки Привату, на екрані з’явиться уся інформація про них. Знайдіть значок + (додати нову картку).
- Оберіть тип Digital-картки – кредитка чи дебетова (Digital-картку у валюті можна відкрити, вибравши тип картки Дебетова).
- Вкажіть платіжну систему – Visa, Mastercard чи Union Pay.
- На екрані з’явиться Договір, уважно перегляньте його.
- Перед вами з’явиться Паспорт споживчого кредитування – натисніть кнопку Підписати.
Детальніше дізнатися, як оформити Digital-картку в Приват24 можна тут.
Що далі?
Коли Digital-картка буде готова, вам необхідно поповнити її. Робити це варто тією валютою, яку ви обрали під час оформлення картки.
Переказуйте гроші у валюті рідним в Україні
Переказати в Україну гроші можна через Приват 24:
- Авторизуйтесь в мобільному додатку.
- Виберіть вкладку Всі послуги.
- Далі знайдіть Платежі – Переказ на картку Приватбанку.
- Виберіть картку (номер картки), з якої необхідно відправити кошти та валюту переказу.
- Введіть номер картки одержувача та бажану суму переказу.
- Натисніть Продовжити.
- Надішліть кошти.
Валюта, яку ви надсилаєте на гривневу картку, автоматично конвертується у гривні за курсом Приватбанку.
Щоби ваші рідні отримували євро чи долари, у них має бути спеціальна валютна картка. На неї здійснюється переказ, а людина отримує валюту у відділенні банку на касі.
Переказуйте гроші простіше: крок 1
Якщо ви відкрили собі картку за кордоном у якомусь банку, ви все одно можете скористатися Приват24 для переказу коштів. Для цього необхідно авторизуватися в системі мобільного додатку Приватбанку.
Крок 3
Крок 5
Введіть суму коштів, яку хочете надіслати.
Крок 6
Підтвердьте операцію та оплатіть переказ.
Зверніть увагу, що комісію сплачуєте ви, тобто відправник.
Гроші надійдуть людині в Україні у гривні, вони автоматично конвертуються.