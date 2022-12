В Украину со стороны Евросоюза было передано уже более тысячи электрогенераторов из-за террористических атак России по украинским объектам инфраструктуры.

Об этом 24 декабря на своей странице в Twitter сообщил еврокомиссар Евросоюза по вопросам кризисного урегулирования Янез Ленарчич.

Еврокомиссар добавил, что через программу EU Civil Protection Mechanism в Украину также было доставлено почти 78 тыс. тонн гуманитарной помощи.

#2022: To provide electricity to homes and hospitals, European countries have offered more than 1000 power generators to ????????.

Through the #EUCivilProtectionMechanism, almost 78,000 tonnes of in-kind assistance have also been delivered to the country. #StandWithUkraine️ pic.twitter.com/f8OKuZnD9B

