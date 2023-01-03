Січень, 03 в 19:23

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль назвав серед пріоритетів України на 2023 рік впровадження обов’язкового пенсійного накопичення паралельно з реформою Фондового ринку та ринку капіталів.

Що це означає

Влада хоче змінити систему пенсійного забезпечення, бо має проблему з наповненням Пенсійного фонду. Вже багато років кількість працездатного населення скорочується, а пенсіонерів – збільшується. Після початку війни ситуація стала критичною.

– Реформа полягає в тому, що всі працевлаштовані українці матимуть свої пенсійні накопичувальні рахунки. Кошти йтимуть туди з трьох джерел: внесок роботодавців, внесок держави на паритетних із роботодавцем засадах та добровільні внески громадян, – пояснив Денис Шмигаль.

Таким чином, влада намагається реалізувати право кожного українця на достойну пенсію.

Зараз дивляться

Прем’єр уточнив, що підтримка українців, які опинились у складних життєвих обставинах, зберігатиметься.

– Адресність буде ключовим підходом до соціальної допомоги. Всі соціальні виплати та пенсії ми забезпечимо повною мірою, – пообіцяв він.