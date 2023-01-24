Цены на овощи могут вырасти до 60% из-за дефицита и плохого урожая

Январь, 24 в 19:06

В 2023 году эксперты наблюдают дефицит овощей, входящих в борщовый набор, и прогнозируют рост цен от 50 до 60%.

Об этом в эфире телемарафона заявил руководитель общественного союза экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Тем временем аналитик украинского клуба аграрного бизнеса Светлана Литвин отметила, что сейчас в Украине наблюдается большой дефицит моркови и лука.

Сейчас смотрят — К сожалению, в этом году у лука было очень плохое качество, потому что осень была очень дождливая, соответственно не было возможности собрать вовремя качественный продукт, — отметила эксперт. Кроме этого нужно учесть, что около тридцати всего лука выращивалось в Херсонской области. Но из-за временной оккупации у региона не было возможности поставлять свою продукцию на всю территорию Украины. — Каждая четвертая морковка была выращена в Херсонской области. И мы сейчас наблюдаем определенный дефицит и рост цены в 2,5 раза, чем в прошлом году, — добавила Литвин. Между тем Олег Пендзин отметил, что беспокоится не стоит. В Украину уже едут овощи из Польши, Турции и Египта. Подорожают не только овощи. Уже в марте цена за 1 кг мяса может перевалить за 200 грн. Читайте Подорожание овощей и молочки: как изменились цены на продукты во время войны

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