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Факты / Україна / Экономика

Цены на овощи могут вырасти до 60% из-за дефицита и плохого урожая

Анастасия Кожушко, региональный журналист программы Викна. Новости
Продукти овочі
Фото: Pixabay

В 2023 году эксперты наблюдают дефицит овощей, входящих в борщовый набор, и прогнозируют рост цен от 50 до 60%.

Об этом в эфире телемарафона заявил руководитель общественного союза экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Тем временем аналитик украинского клуба аграрного бизнеса Светлана Литвин отметила, что сейчас в Украине наблюдается большой дефицит моркови и лука.

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— К сожалению, в этом году у лука было очень плохое качество, потому что осень была очень дождливая, соответственно не было возможности собрать вовремя качественный продукт, отметила эксперт.

Кроме этого нужно учесть, что около тридцати всего лука выращивалось в Херсонской области. Но из-за временной оккупации у региона не было возможности поставлять свою продукцию на всю территорию Украины.

— Каждая четвертая морковка была выращена в Херсонской области. И мы сейчас наблюдаем определенный дефицит и рост цены в 2,5 раза, чем в прошлом году, — добавила Литвин.

Между тем Олег Пендзин отметил, что беспокоится не стоит. В Украину уже едут овощи из Польши, Турции и Египта.

Подорожают не только овощи. Уже в марте цена за 1 кг мяса может перевалить за 200 грн.

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