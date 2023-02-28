Исполняющим обязанности председателя правления Укрзализныци стал Евгений Лященко. В этой должности он сменил Александра Камышина.

Об этом сообщил член правления Укрзализныци Орест Логунов.

Он подчеркнул, что уйти с должности – это личное решение Александра Камышина.

Сейчас смотрят

— Будет исполнять обязанности Евгений Лященко – он мощный, с высокой степенью доверия, — написал Логунов.

Ранее Камышин в Twitter написал, что по согласованию с вице-премьером – министром восстановления Александром Кубраковым едет в Евросоюз для открытия евроинтеграционного офиса Укрзализныци.

– Оставляю должность со спокойным сердцем. УЗ продолжает работать, и “железная” команда работает отлично. Благодарен моему президенту Владимиру Зеленскому и вице-премьеру Кубракову за высокую оценку моей деятельности, — написал Камышин.

С 2012 года Евгений Лященко занимал должность финансового директора Медиа Группа Украина, а с 1 июля 2014-го стал директором холдинга, который был частью медиабизнеса группы SCM Рината Ахметова. Работал Евгений Лященко там до 2019 года.

Камышин возглавлял Укрзализныцю с августа 2019 года как исполняющий обязанности.

25 октября 2021 года Кабмин утвердил главой правления Александра Камышина. Евгений Лященко стал новым членом правления.

Камышин в 2009-2012 годах руководил Карловским машиностроительным заводом. В 2012-2019 гг. работал в SCM в должности инвестиционного менеджера и члена наблюдательного совета транспортных холдингов группы. После был управляющим партнером инвесткомпании Fortior Capital.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.