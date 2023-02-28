Лютий, 28 в 9:38

Виконувачем обов’язків голови правління Укрзалізниці став Євген Лященко. На цій посаді він змінив Олександра Камишіна.

Про це повідомив член правління Укрзалізниці Орест Логунов.

Він наголосив, що піти з посади – це особисте рішення Олександра Камишіна.

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– Виконуватиме обов’язки Євген Лященко – він потужний, з високим ступенем довіри, – написав Логунов.

Раніше Камишін у Twitter написав, що за погодженням з віцепрем’єром – міністром відновлення Олександром Кубраковим їде до Євросоюзу для відкриття євроінтеграційного офісу Укрзалізниці.

– Залишаю посаду зі спокійним серцем. УЗ продовжує працювати, і “залізна” команда працює чудово. Вдячний моєму президенту Володимиру Зеленському та віцепрем’єру Кубракову за високу оцінку моєї діяльності, – написав Камишін.

З 2012 року Євген Лященко обіймав посаду фінансового директора Медіа Група Україна, а з 1 липня 2014 року став директором холдингу, який був частиною медіабізнесу групи SCM Ріната Ахметова. Працював Євген Лященко там до 2019 року.

Камишін очолював Укрзалізницю із серпня 2019 року як виконувач обов’язків.

25 жовтня 2021 року Кабмін затвердив головою правління Олександра Камишіна. Євген Лященко став новим членом правління.

Камишін у 2009-2012 роках керував Карлівським машинобудівним заводом. У 2012-2019 рр. працював у SCM на посаді інвестиційного менеджера та члена наглядової ради транспортних холдингів групи. Після був керуючим партнером інвесткомпанії Fortior Capital.