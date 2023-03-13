Березень, 13 в 18:36

Кабінет міністрів України на сьогоднішньому засіданні підтримав законопроєкт, який передбачає збільшення видатків державного бюджету на 2023 рік на більш ніж 500 млрд грн. Кошти спрямують на оборону.

Про це поінформував прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

– Уряд сьогодні підтримав законопроєкт про збільшення видатків державного бюджету на 537 млрд грн, – наголосив він.

За словами Шмигаля, уряд пропонує розподілити ці кошти наступним чином:

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понад 518 млрд грн – спрямувати на сектор нацбезпеки та оборони;

на 19 млрд грн збільшити резервний фонд.

Шмигаль зазначив, що збільшення видатків держбюджету сприятиме посиленню обороноздатності України та зупиненню повномасштабної агресії РФ.

У законопроєкті пропонується спрямувати додаткові кошти на виплати військовослужбовцям, закупівлю військової та спеціальної техніки, обладнання тощо.

– Завдяки підтримці наших міжнародних партнерів ми знайшли додаткові фінансові можливості, щоб підтримати нашу армію, – додав прем’єр.

Тепер законопроєкт повинна розглянути та ухвалити Верховна Рада.

Джерело: Telegram-канал Дениса Шмигаля