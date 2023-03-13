Март, 13 в 18:12

Падение реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в четвертом квартале 2022 года достигло отметки 31,4% по сравнению с аналогичным кварталом 2021 года.

Такие данные обнародовала Государственная служба статистики Украины.

В третьем квартале прошлого года падение ВВП составило 30,8%, во втором – 37,2%, а в первом квартале, частично охватившем период до начала полномасштабной войны, – 15,1%.

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По сравнению с предыдущим кварталом, реальный ВВП в конце 2022 года уменьшился на 4,7%.

По данным Госстата, в 2021 году ВВП Украины вырос на 3,4% после спада на 3,8% годом ранее. Номинальный объем ВВП составлял 5 трлн 450,8 млрд грн (около $200 млрд).

В начале января в Министерстве экономики Украины оценивали падение ВВП Украины в 2022 году на уровне 30,4%.

В конце января Национальный банк Украины прогнозировал рост валового внутреннего продукта в 2023 году на уровне 0,3%. В то же время в Нацбанке надеются, что в 2024 году украинская экономика вырастет уже на 4,1%.

В начале марта в Минэкономики пересмотрели макропрогноз на 2023 год и ухудшили прогноз роста ВВП с 3,2 до 1%. Основанием для этого стало предположение, что война будет продолжаться “почти целый год”.

Фото: Госстат