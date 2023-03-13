Березень, 13 в 18:12

Падіння реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України в четвертому кварталі 2022 року сягнуло позначки 31,4% порівняно з аналогічним кварталом 2021 року.

Такі дані оприлюднила Державна служба статистики України.

У третьому кварталі минулого року падіння ВВП становило 30,8%, у другому – 37,2%, а в першому кварталі, який частково охопив період до початку повномасштабної війни, – 15,1%.

Зараз дивляться

Порівняно з попереднім кварталом реальний ВВП наприкінці 2022 року зменшився на 4,7%.

За даними Держстату, в 2021 році ВВП України зріс на 3,4% після спаду на 3,8% роком раніше. Номінальний обсяг ВВП становив 5 трлн 450,8 млрд грн (близько $200 млрд).

На початку січня в Міністерстві економіки України оцінювали падіння ВВП України в 2022 році на рівні 30,4%.

Наприкінці січня Національний банк України прогнозував зростання валового внутрішнього продукту в 2023 році на рівні 0,3%. Водночас у Нацбанку сподіваються, що в 2024 році українська економіка зросте вже на 4,1%

На початку березня в Мінекономіки переглянули макропрогноз на 2023 рік та погіршили прогноз зростання ВВП з 3,2% до 1%. Підставою для цього стало припущення, що війна триватиме “майже цілий рік”.

Фото: Держстат