Україна витрачає на війну 130 млрд грн на місяць – Марченко

Березень, 29 в 12:59

Наразі ключове завдання – створити умови для фінансування військового бюджету, оскільки держбюджет отримує 80 млрд грн доходів, а на військову кампанію витрачається 130 млрд грн на місяць.

Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко під час зустрічі з членами Європейської бізнес-асоціації (ЄБА).

Він нагадав, що 21 березня Верховна Рада внесла зміни до державного бюджету на 2023 рік, збільшивши оборонні видатки на 518 млрд грн.

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За його словами, цього року важливо зібрати заплановані податки, проте кардинальних податкових змін не планується.

Тиждень тому Світовий банк оновив оцінку коштів, яких потребує Україна для відновлення та реконструкції, збільшивши їх до $411 млрд.

Джерело: ЄБА