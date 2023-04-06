Пасха 2023: во сколько обойдется кулич в этом году

Апрель, 06 в 10:38

В 2023 году Пасха приходится на 16 апреля. На полках супермаркетов и пекарен уже начинает появляться один из главных атрибутов праздника — кулич. В то же время цены на пасхальный хлеб выросли.

Об этом сообщает 24 канал.

Цена куличей в магазинах

Сейчас смотрят

В сети Сильпо можно найти варианты куличей до 100 гривен. Так, обычный пасхальный кекс стоит 69 гривен. Пасха в картонной коробке под названием Красная калина будет стоить 139 гривен. Вишневый кекс с цукатами — 129.

Цена итальянской Панеттоне достигает 260 гривен.

Во Львове в Сильпо цены почти не отличаются от столичных. Кексы среднего размера будут стоить 100 — 150 гривен. Стоимость Панеттоне — более 230 гривен.

В кондитерской Вацак полукилограммовые куличи с апельсиновыми цукатами будут стоить 130 гривен за штуку. Новус предлагает небольшой пасхальный кекс за 64 и 93 гривны.

Цены в пекарнях

В пекарнях цены на пасхальный хлеб стандартно выше, чем в супермаркетах.

Стоимость куличей в Milk Bar колеблется от 480 до 690. Есть классические варианты, а есть с дополнениями.

Biscotti продает средний кулич за 95 гривен.

Кроме того, выпечку можно приобрести на заказ у домашних кондитеров. В частности, таких объявлений много на ОЛХ. Цены на пасху там стартуют от 60 грн.

Ранее сообщалось, что сейчас период действия комендантского часа не планируют сокращать на Пасху ни в одной области.