Власти ищут деньги, чтобы вернуть военным 30 тыс. грн выплат – представитель президента

Представители украинского правительства ищут источники для возвращения финансирования военным, спасателям и полицейским финансовых доплат в размере 30 тыс. грн.

Об этом народный депутат и представитель президента в Верховной Раде Федор Вениславский рассказал в комментарии украинским журналистам.

— Сейчас продолжаются дискуссии по поводу того, как найти источники покрытия этих расходов. Я не готов однозначно говорить об отклонении этой поправки. Решение будет принимать зал. Повторюсь, мы сейчас ищем возможные источники покрытия этих расходов, — отметил Вениславский.

Однако представитель президента в Верховной Раде отказался уточнить, как в дальнейшем будет продолжаться процесс с возвращением доплат в размере 30 тыс. грн.

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