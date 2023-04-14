Власти ищут деньги, чтобы вернуть военным 30 тыс. грн выплат – представитель президента
Представители украинского правительства ищут источники для возвращения финансирования военным, спасателям и полицейским финансовых доплат в размере 30 тыс. грн.
Об этом народный депутат и представитель президента в Верховной Раде Федор Вениславский рассказал в комментарии украинским журналистам.
— Сейчас продолжаются дискуссии по поводу того, как найти источники покрытия этих расходов. Я не готов однозначно говорить об отклонении этой поправки. Решение будет принимать зал. Повторюсь, мы сейчас ищем возможные источники покрытия этих расходов, — отметил Вениславский.
Однако представитель президента в Верховной Раде отказался уточнить, как в дальнейшем будет продолжаться процесс с возвращением доплат в размере 30 тыс. грн.
Россия депортировала из Украины более 19 тысяч детей. Таковы данные сайта “Дети войны”. Наибольший акцент захватчики делают на детей – сиротах из оккупированных территорий. Во-первых, родные их не будут искать, во-вторых, детей рассматривают как своеобразное оружие против Украины. Эту теорию подтверждает Владимир Сагайдак. Он – директор Центра социально-психологической реабилитации детей. Шесть месяцев в течение оккупации он прятал от россиян 52 ребенка и делал все, чтобы их насильственно не депортировали.Ольга Чайко