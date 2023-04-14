Влада шукає гроші, щоб повернути військовим 30 тис. грн виплат – представник президента
Представники українського уряду шукають джерела для повернення фінансування військовим, рятувальникам і поліцейським фінансових доплат у розмірі 30 тис. грн.
Про це народний депутат і представник президента у Верховній Раді Федір Веніславський розповів у коментарі українським журналістам.
– Зараз тривають дискусії стосовно того, як знайти джерела покриття цих видатків. Я не готовий однозначно говорити про відхилення цієї поправки. Рішення ухвалюватиме зал. Повторюю, ми зараз шукаємо можливі джерела покриття цих видатків, – зазначив Веніславський.
Проте представник президента у Верховній Раді відмовився уточнити, як надалі триватиме процес із поверненням доплат у розмірі 30 тис. грн.
Росія депортувала з України понад 19 тисяч дітей. Такі дані сайту “Діти війни”. Найбільший акцент загарбники роблять на дітей – сиріт з окупованих територій. По-перше, рідні їх не шукатимуть, по-друге, дітей розглядають як своєрідну зброю проти України. Цю теорію підтверджує Володимир Сагайдак. Він – директор соціально-реабілітаційного центру для дітей. Шість місяців упродовж окупації він переховував від росіян 52 дитини і робив усе, аби їх насильно не депортували.Ольга Чайко