Влада шукає гроші, щоб повернути військовим 30 тис. грн виплат – представник президента

Представники українського уряду шукають джерела для повернення фінансування військовим, рятувальникам і поліцейським фінансових доплат у розмірі 30 тис. грн.

Про це народний депутат і представник президента у Верховній Раді Федір Веніславський розповів у коментарі українським журналістам.

– Зараз тривають дискусії стосовно того, як знайти джерела покриття цих видатків. Я не готовий однозначно говорити про відхилення цієї поправки. Рішення ухвалюватиме зал. Повторюю, ми зараз шукаємо можливі джерела покриття цих видатків, – зазначив Веніславський.

Проте представник президента у Верховній Раді відмовився уточнити, як надалі триватиме процес із поверненням доплат у розмірі 30 тис. грн.

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