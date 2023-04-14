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Юля Захарченко, редакторка стрічки

Влада шукає гроші, щоб повернути військовим 30 тис. грн виплат – представник президента

Зарплата, гроші, виплати, гривні, гаманець
Фото: Pixabay

Представники українського уряду шукають джерела для повернення фінансування військовим, рятувальникам і поліцейським фінансових доплат у розмірі 30 тис. грн.

Про це народний депутат і представник президента у Верховній Раді Федір Веніславський розповів у коментарі українським журналістам.

– Зараз тривають дискусії стосовно того, як знайти джерела покриття цих видатків. Я не готовий однозначно говорити про відхилення цієї поправки. Рішення ухвалюватиме зал. Повторюю, ми зараз шукаємо можливі джерела покриття цих видатків, – зазначив Веніславський.

Проте представник президента у Верховній Раді відмовився уточнити, як надалі триватиме процес із поверненням доплат у розмірі 30 тис. грн.

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Верховна Рада

Війна в Україні, виплати, Виплати військовим, витрати на оборону, Гроші, поліцейські, Рятувальники, українські військові, Федір Веніславський
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