Апрель, 01 в 8:52

Начисление пособия на проживание внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) в течение 2023 года будет происходить автоматически.

Никаких изменений в выплатах на апрель нет, об этом сообщили на горячей линии офиса уполномоченного по вопросам ВПЛ.

Если люди со статусом ВПЛ не меняли место временного проживания, а их населенный пункт входит в перечень тех, где проходят боевые действия, или является оккупированным — то ничего делать не нужно. Государство продолжает финансовую помощь.

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Внутренне перемещенные лица с 1 апреля продолжат получать от государства:

3 тыс. грн для детей и лиц с инвалидностью;

2 тыс. грн для всех остальных лиц.

Выплаты получают внутренние переселенцы, которые зарегистрированы в одной из общин, указанных в перечне Минреинтеграции.

Кроме того, с 1 февраля право на выплаты также имеют ВПЛ, которые выехали с территорий:

возможных боевых действий;

активных боевых действий;

оккупированных РФ.

Куда обратиться, если нет выплат ВПЛ

Можно позвонить в местные Центры предоставления административных услуг (ЦПАУ) и управления соцзащиты.

Также можно позвонить по следующим номерам:

Минреинтеграции (номер горячей линии 15-48) ;

; в офис уполномоченного по вопросам ВПЛ (+38 (066) 813-62-39).

Какие еще выплаты ожидают украинцев

В среду, 22 марта, Министерство социальной политики и Норвежский совет по делам беженцев в Украине (NRC) договорились о продолжении предоставления международной помощи от NRC украинцам, пострадавшим от военной агрессии РФ.

В частности, в течение 2023 года с использованием платформы єДопомога дополнительную денежную поддержку в размере 2 220 грн ежемесячно в течение трех месяцев получат еще 50 тыс. граждан Украины, которые подали заявку в 2022 году.