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Факты / Україна / Общество

Выплаты для ВПЛ в апреле 2023: изменится ли начисление помощи переселенцам

Марта Бондаренко, редактор ленты
Выплаты для ВПЛ в апреле 2023: изменится ли начисление помощи переселенцам
Фото: Pixabay

Начисление пособия на проживание внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) в течение 2023 года будет происходить автоматически.

Никаких изменений в выплатах на апрель нет, об этом сообщили на горячей линии офиса уполномоченного по вопросам ВПЛ.

Если люди со статусом ВПЛ не меняли место временного проживания, а их населенный пункт входит в перечень тех, где проходят боевые действия, или является оккупированным — то ничего делать не нужно. Государство продолжает финансовую помощь.

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Внутренне перемещенные лица с 1 апреля продолжат получать от государства:

  • 3 тыс. грн для детей и лиц с инвалидностью;
  • 2 тыс. грн для всех остальных лиц.

Выплаты получают внутренние переселенцы, которые зарегистрированы в одной из общин, указанных в перечне Минреинтеграции.

Кроме того, с 1 февраля право на выплаты также имеют ВПЛ, которые выехали с территорий:

  • возможных боевых действий;
  • активных боевых действий;
  • оккупированных РФ.

Куда обратиться, если нет выплат ВПЛ

Можно позвонить в местные Центры предоставления административных услуг (ЦПАУ) и управления соцзащиты.

Также можно позвонить по следующим номерам:

  • Минреинтеграции (номер горячей линии 15-48);
  • в офис уполномоченного по вопросам ВПЛ (+38 (066) 813-62-39).
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Какие еще выплаты ожидают украинцев

В среду, 22 марта, Министерство социальной политики и Норвежский совет по делам беженцев в Украине (NRC) договорились о продолжении предоставления международной помощи от NRC украинцам, пострадавшим от военной агрессии РФ.

В частности, в течение 2023 года с использованием платформы єДопомога дополнительную денежную поддержку в размере 2 220 грн ежемесячно в течение трех месяцев получат еще 50 тыс. граждан Украины, которые подали заявку в 2022 году.

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Источник: Минсоцполитики
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