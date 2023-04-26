Вже понад рік українці, які вимушені були втікати від війни, отримують від держави соціальні виплати для ВПО. Йдеться про 3 тис. грн для дітей та осіб з інвалідністю та 2 тис. грн – для всіх інших осіб.

Державну допомогу отримують усі внутрішні переселенці, які зареєстровані в одній із громад, що вказані в переліку Мінреінтеграції.

Водночас в Україні з 1 січня 2023 року розпочалася кампанія з декларування доходів, одержаних протягом 2022 року. Тобто громадяни та фізичні особи-підприємці мають до 1 травня подати декларацію про свій майновий стан. А до 1 серпня включно треба сплатити податкові зобов’язання.

Чи повинні українці декларувати виплати ВПО та як взагалі відбувається декларування доходів, дізнавалися Факти ICTV.

Декларування виплат ВПО: чи потрібно це робити

Керуючий партнер юридичної компанії Winner Ігор Ясько зазначає, що розмір отриманої допомоги від держави не враховується під час обчислення сукупного доходу сім’ї для всіх видів соціальної допомоги, що надаються відповідно до законодавства.

– Також розмір отриманої допомоги не включається до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу відповідно до підпункту 165.1.1 пункту 165.1 статті 165 Податкового кодексу України. Тобто виплати ВПО не потрібно декларувати. Адже ця сума належить до категорії державної та соціальної матеріальної допомоги, державної допомоги, компенсацій, вартість соціальних послуг і реабілітаційної допомоги, які отримує платник податку з бюджетів і фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, – каже Ігор Ясько.

Які доходи загалом мають декларувати українці?

Адвокат Віталій Шаптала зазначає, що в Україні є категорія доходів, за отримання яких декларація подається обов’язково:

доходи, з яких під час нарахування податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) не утримувався;

доходи від особи, яка не є податковим агентом (зокрема, від здачі в оренду майна, продажу майна, продажу власної сільгосппродукції фізичним особам, тощо);

спадок чи подарунок від людини, яка не є найближчим родичем;

доходи від продажу інвестиційних активів;

іноземні доходи;

додаткове благо, зокрема, пробачений (анульований) борг чи кредит, якщо його сума не перевищує 25% мінімальної річної зарплати на початок звітного року (зараз це 20 100 грн).

– Якщо ж декларацію не подати або прострочити термін, доведеться сплатити штраф – 340 грн. За повторне порушення штраф збільшується до 1020 грн, – каже Шаптала.

Також декларацію про майновий стан подають у разі:

коли було неправомірне користування фізособою податковою соціальною пільгою;

залишилася недоплачена сума ПДФО після звільнення, що була виявлено роботодавцем після перерахунку або залишилася заборгованість по ПДФО, який було нараховано на суму витрачених не за призначенням підзвітних грошей;

є незадекларована сума доходу за минулі роки;

утворилася переплата з ПДФО і треба повернути податок назад;

треба отримати податкову знижку, тобто повернення назад частини сплаченого протягом року ПДФО.

Чи повинні українці, які перебувають за кордоном, декларувати іноземні доходи в Україні?

Так. За словами Ігоря Ясько, українці, які скористалися правом на тимчасовий захист в інших країнах світу, мають задекларувати допомогу, отриману від іноземних держав, а також від іноземних компаній, організацій, які відповідно до законодавства здійснюють благодійну діяльність.

– Таку допомогу потрібно задекларувати в Україні як іноземний дохід, проте ПДФО та військовий збір із таких сум не сплачуються. У декларації лише вказується отримання таких коштів, – каже керуючий партнер ЮК Winner.

Ба більше, якщо українець працював за кордоном або отримував інші доходи, такий дохід також є іноземним, й особа повинна подати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи в Україні та сплатити податок на доходи за ставкою 18% (пп. 167.1 ст. 167 Податкового кодексу) та військовий збір за ставкою 1,5% (пп. 1.3 п. 16 1 підрозділу 10 розділу XX Кодексу).

– Разом з цим відповідно до угод про уникнення подвійного оподаткування платник податку може зменшити суму річного податкового зобов’язання на суму податків, сплачених за кордоном. При цьому військовий збір за ставкою 1,5% сплачується, – додає адвокат Віталій Шаптала.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.