Марта Бондаренко, редактор ленты
Евро и доллар немного подорожали: курс валют в Украине 25 мая
Сегодня, 25 мая, Национальный банк Украины на 2 коп. повысил официальный курс евро — до 39,41 грн.
Курс доллара от НБУ до сих пор держит на уровне 36,56 грн.
Какой курс валют в банках Украины 25.05.2023:
Курс валют у Приватбанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|39,75
|40,75
|Долар
|36,92
|37,42
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|39,85
|40,85
|Долар
|36,90
|37,80
Курс валют у Монобанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|40,25
|41,45
|Долар
|36,65
|37,44
Курс валют у Райффайзен банку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|41,30
|41,00
|Долар
|37,10
|37,60
Курс валют в УкрСиббанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|40,00
|41,00
|Долар
|37,05
|37,70
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
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