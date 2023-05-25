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Економіка
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Євро та долар трохи здорожчали: курс валют в Україні 25 травня

курс євро
Фото: Pixabay

Сьогодні, 25 травня, Національний банк України на 2 коп. підвищив офіційний курс євро – до 39,41 грн.

Курс долара від НБУ досі тримає на рівні 36,56 грн.

Який курс валют в банках України 25.05.2023:

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Курс валют у Приватбанку:

Валюта купівля продаж
Євро 39,75 40,75
Долар 36,92 37,42

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта купівля продаж
Євро 39,85 40,85
Долар 36,90 37,80

Курс валют у Монобанку:

Валюта купівля продаж
Євро 40,25 41,45
Долар 36,65 37,44

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта купівля продаж
Євро 41,30 41,00
Долар 37,10 37,60

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта купівля продаж
Євро 40,00 41,00
Долар 37,05 37,70
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Джерело: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

Курс валют в Україні, Курс долара, Нацбанк, Ощадбанк, ПриватБанк
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