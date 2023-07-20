В этом году снова могут пересмотреть госбюджет из-за рисков – министр финансов

Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что до конца этого года правительство может пересмотреть государственный бюджет из-за рисков того, что все расходы для сектора безопасности и обороны могут остаться не покрытыми.

Об этом глава Минфина заявил в интервью Экономической правде.

По его словам, правительство спланировало бюджет до конца года, но насущные потребности для Украины возникают ежедневно.

— Я не исключаю того, что бюджет придется пересматривать, — отметил Сергей Марченко.

Он напомнил, что в прошлом году бюджет подавали в Верховную Раду 15 сентября на фоне успешной наступательной операции на Харьковском направлении и потенциально возможных успехов на Херсонском.

Тогда общество ожидало, что война скоро закончится победой Украины. Никто не понял бы, если бы мы при подготовке бюджета закладывали те цифры, которые есть сейчас, заявил министр.

В этом году запланировано $42,4 млрд международного финансирования госбюджета. Уже перечислено почти $24 млрд. В следующем году объемы внешнего финансирования не должны быть меньше, чем в этом году.

Ранее глава Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа сообщила, что в общий фонд госбюджета на середину июня от международных доноров поступило $19,8 млрд (или 723,7 млрд грн).

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