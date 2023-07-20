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Экономика
Марта Бондаренко, редактор ленты

В этом году снова могут пересмотреть госбюджет из-за рисков – министр финансов

В этом году снова могут пересмотреть госбюджет из-за рисков – министр финансов
Фото: УНИАН

Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что до конца этого года правительство может пересмотреть государственный бюджет из-за рисков того, что все расходы для сектора безопасности и обороны могут остаться не покрытыми.

Об этом глава Минфина заявил в интервью Экономической правде.

По его словам, правительство спланировало бюджет до конца года, но насущные потребности для Украины возникают ежедневно.

— Я не исключаю того, что бюджет придется пересматривать, — отметил Сергей Марченко.

Он напомнил, что в прошлом году бюджет подавали в Верховную Раду 15 сентября на фоне успешной наступательной операции на Харьковском направлении и потенциально возможных успехов на Херсонском.

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Тогда общество ожидало, что война скоро закончится победой Украины. Никто не понял бы, если бы мы при подготовке бюджета закладывали те цифры, которые есть сейчас, заявил министр.

В этом году запланировано $42,4 млрд международного финансирования госбюджета. Уже перечислено почти $24 млрд. В следующем году объемы внешнего финансирования не должны быть меньше, чем в этом году.

Ранее глава Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа сообщила, что в общий фонд госбюджета на середину июня от международных доноров поступило $19,8 млрд (или 723,7 млрд грн).

держбюджет, Мінфін, Сергей Марченко
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