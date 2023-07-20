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Економіка
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Цього року знову можуть переглянути держбюджет через ризики – міністр фінансів

Цього року знову можуть переглянути держбюджет через ризики – міністр фінансів
Фото: УНІАН

Міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що до кінця цього року уряд може переглянути державний бюджет через ризики того, що всі видатки для сектору безпеки й оборони можуть залишитися не покритими.

Про це очільник Мінфіну заявив у інтерв’ю Економічній правді.

За його словами, уряд спланував бюджет до кінця року, але нагальні потреби для України виникають щодня.

– Я не виключаю того, що бюджет доведеться переглядати, – наголосив Сергій Марченко.

Він нагадав, що торік бюджет подавали до Верховної Ради 15 вересня на тлі успішної наступальної операції на Харківському напрямку і потенційно можливих успіхів на Херсонському.

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Тоді суспільство очікувало, що війна скоро закінчиться перемогою України. Ніхто не зрозумів би, якби ми під час підготовки бюджету закладали ті цифри, які є зараз, заявив міністр.

Цього року заплановано $42,4 млрд міжнародного фінансування держбюджету. Вже перераховано майже $24 млрд. Наступного року обсяги зовнішнього фінансування не повинні бути меншими, ніж цього року.

Раніше голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа повідомила, що до загального фонду держбюджету на середину червня від міжнародних донорів надійшло $19,8 млрд (або 723,7 млрд грн).

держбюджет, Мінфін, Сергій Марченко
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