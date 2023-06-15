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Экономика
Валентина Летяк, редактор ленты

Международные доноры поддержали бюджет Украины на $19,8 млрд с начала года – Пидласа

Роксолана Підласа

В общий фонд госбюджета по состоянию на середину июня от международных партнеров поступило $19,8 млрд (или 723,7 млрд грн), сообщила глава Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа.

По ее словам, внешние ресурсы составляют 48,9%, которые государство аккумулировало за первые пять месяцев, остальные 51,1% — внутренние, включая размещение военных облигаций.

— Крупнейшим донором украинского бюджета остается ЕС, который в этом году уже предоставил $8,1 млрд льготного кредита в рамках механизма макрофинансовой помощи. Однако крупнейшим донором безвозвратной бюджетной помощи были и остаются США, — подчеркнула нардеп.

Она отметила, что это важно в условиях, когда доля государственного и гарантированного долга на начало года достигла 78,5% ВВП.

Пидласа напомнила, что с начала года $2,7 млрд поступило в бюджет от МВФ и $1,76 млрд — от Канады.

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Премьер-министр Денис Шмыгаль сегодня заявил, что надеется на скорейшее решение Совета директоров Международного валютного фонда по расширенному кредитованию Украины, что позволит получить следующий транш объемом $900 млн.

Фото: Роксолана Пидласа

Источник: Верховная Рада
ЕС, Бюджет Украины, Война в Украине, Верховна Рада IX скликання, держбюджет, Канада, МВФ, США
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